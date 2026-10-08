Хути тврде да су оборили саудијски дрон: Највише напада на танкере од почетка рата

Аутор:АТВ редакција
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Вашингтон и Техеран износе супротне тврдње о контроли Ормуског мореуза и количини нафте која њиме пролази.
У том подручју забиљежено је најмање 12 напада на танкере у једној седмици, највише од почетка рата САД са Ираном. Двије стране остају подијељене и око иранског нуклеарног програма, пошто Техеран одбацује амерички захтјев за смањење обогаћивања уранијума.
Амерички државни секретар Марко Рубио тврди да је Иран изгубио потпуну контролу над Ормуским мореузом и да је тај пловни пут отворен, наводећи да су количине нафте које њиме пролазе једнаке онима прије блокаде.
С друге стране, ирански званичници кажу да је дневни проток сирове нафте кроз мореуз смањен за 60 одсто, на око 3,8 милиона барела, док је седмични просјек око 9,3 милиона барела дневно. Такође, подвлаче да је мореуз под потпуном контролом Техерана.
Пловидбу кроз то подручје прате и напади на танкере, којих је од 28. септембра до 5. октобра забиљежено најмање 12 – највише у једној седмици од почетка рата САД са Ираном.
Неслагања Техерана и Вашингтона остају и око нуклеарног програма. Пошто је потпредсједник САД Џеј Ди Венс поручио да Иран мора да смањи обогаћивање уранијума како би се рат окончао, високи ирански званичник указује да су амерички захтјеви супротни иранским ставовима.
У Јемену је, за то вријеме, у обновљеним борбама између Хута, које подржава Иран, и међународно признате владе, коју подржава Саудијска Арабија, расељено више од 200.000 људи, готово сви од почетка септембра, преноси РТС
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