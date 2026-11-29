Аутор:АТВ редакција
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Амерички милијардер Илон Маск описао је Америчку агенцију за међународни развој /УСАИД/ као превару за прање новца.
"УСАИД је превара. Све што је изгледало и приближно добро пребачено је у Стејт департмент", навео је Маск на Иксу.
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Он је подијелио и "лајковао" низ објава других људи у којима је критиковао кориштење средстава од стране УСАИД-а.
Предсједник САД Доналд Трамп прошле године је смањио приближно за 83 одсто пројекте УСАИД-а на препоруку сада угашеног Одјељења за ефикасност владе /ДОГЕ/, које је Маск тада водио.
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