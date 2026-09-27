Има ли још жртава? Србин у шуми у Грацу сексуално узнемиравао жене

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Грацу истражује инцидент који се догодио у округу Маријатрост, након што је држављанин Србије (30) осумњичен да је средином септембра 2026. године на подручју Лехвалда изводио непримјерене радње пред двије жене.
Како наводи полиција, мушкарац је око поднева боравио на подручју Ам Линденхофа. Између 12.00 и 12.45 часова наводно је пред двије жене из Граца, старе 22 и 24 године, изводио непримјерене сексуалне радње.
Полиција је, према писању тамошњих медија, убрзо након пријаве пронашла осумњиченог у шуми, гдје је сједио на једној од клупа у оближњем парку.
Након спроведених полицијских мјера, 30-годишњак је приведен и саслушан, док се истрага о цијелом случају наставља, преноси портал из БиХ Црна хроника.
Истражитељи сада покушавају да утврде да ли постоји још особа које су доживјеле узнемиравање, као и евентуални свједоци догађаја на подручју шуме у Грацу.
Полиција сумња да двије жене које су пријавиле случај можда нису једине које су имале непријатан сусрет са осумњиченим.
Према полицијском опису, ријеч је о мушкарцу средње висине, дуже црне косе и са брадом, неуредног изгледа. У вријеме инцидента наводно је носио сиву мајицу и зелене панталоне.
Полиција позива све особе које су видјеле мушкарца или имају информације које би могле да помогну у истрази да се јаве надлежним органима.
Истрага се наставља, преноси Информер.
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