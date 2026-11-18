Аутор:АТВ редакција
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Индонезија и Кина постигле су договор о четири стратешка партнерства вриједна 71,8 милијарди долара, укључујући развој 10 паметних градова, наводи се у саопштењу из индонежанске предсједничке палате.
Договор је постигнут током самита Азијско-пацифичке економске сарадње у кинеском граду Шенџену, којем присуствује и предсједник Индонезије Прабово Субијанто.
Споразум подразумијева развој паметних градова кроз партнерство између индонежанског државног фонда и конзорцијума који предводи кинеска компанија "СЦЕ груп корпорејшен", са инвестиционом вриједношћу од око 50 милијарди долара.
Договорено је и оснивање лабораторија и производња кућних апарата са кинеским произвођачем "Хајсенс" у вриједности од 10 милијарди долара.
Додатних 10 милијарди долара биће издвојено за сарадњу у финансирању инфраструктуре са конзорцијумом који предводи Кинеска државна корпорација за развој и инвестиције.
Усаглашено је и партнерство у технологији претварања угља у етанол између индонежанског Министарства високог образовања, државне енергетске фирме "Пиртамина" и кинеске петрохемисјке компаније БПЕ, са инвестиционом вриједношћу од 1,8 милијарди долара.
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