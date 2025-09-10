Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

10.09.2025
08:01
Битка за насљеђе у медијском царству Руперта Мердока је завршена.
Породица је у понедјељак објавила да ће Лаклан Мердок, најстарији син Руперта Мердока, имати контролу над њиховим пространим медијским царством које укључује "Фокс њуз", "Волстрит џорнал" и "Тајмс", док ће његови брат и двије сестре добити око 1,1 милијарду долара свако за своје удјеле у "Њузкорпу" и "Фоксу".
Споразумом је окончана огорчена правна битка између најстарије дјеце Руберта Мердока за контролу над пословањем њиховог 94-годишњег оца. Такође је сачуван конзервативни курс медијске компаније; Лаклан Мердок се сматра најконзервативнијим од најстарије дјеце Мердока.
Лаклан је тренутни предсједник "Њузкорпа", матичне компаније преко двадесет публикација, укључујући "Волстрит џорнал", "Тајмс" и "Њујорк пост", коју је наслиједио од оца 2023. године, пише РТ Балкан.
Према споразуму, Пруденс Маклауд, Елизабет Мердок и Џејмс Мердок биће корисници породичног фонда у коме ће се налазити приход од продаје.
Дјеца Руперта Мердока и његове треће супруге Венди Денг, Клое и Грејс, придружиће се Лаклану у новом породичном фонду.
Троје дјеце је тужило свог оца у Рину, Невада, након што је покушао да им отме право гласа и остави Лаклану искључиву контролу над компанијама у пројекту који је Мердок наводно назвао "Пројекат породичне хармоније".
Услиједила је вишегодишња драма која је послужила као инспирација за ХБО серију Succession.
