Logo
Large banner

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

10.09.2025

08:01

Коментари:

0
Руперт Мердок, медијски магнат
Фото: Tanjug / AP

Битка за насљеђе у медијском царству Руперта Мердока је завршена.

Породица је у понедјељак објавила да ће Лаклан Мердок, најстарији син Руперта Мердока, имати контролу над њиховим пространим медијским царством које укључује "Фокс њуз", "Волстрит џорнал" и "Тајмс", док ће његови брат и двије сестре добити око 1,1 милијарду долара свако за своје удјеле у "Њузкорпу" и "Фоксу".

Споразумом је окончана огорчена правна битка између најстарије дјеце Руберта Мердока за контролу над пословањем њиховог 94-годишњег оца. Такође је сачуван конзервативни курс медијске компаније; Лаклан Мердок се сматра најконзервативнијим од најстарије дјеце Мердока.

Лаклан је тренутни предсједник "Њузкорпа", матичне компаније преко двадесет публикација, укључујући "Волстрит џорнал", "Тајмс" и "Њујорк пост", коју је наслиједио од оца 2023. године, пише РТ Балкан.

Према споразуму, Пруденс Маклауд, Елизабет Мердок и Џејмс Мердок биће корисници породичног фонда у коме ће се налазити приход од продаје.

Дјеца Руперта Мердока и његове треће супруге Венди Денг, Клое и Грејс, придружиће се Лаклану у новом породичном фонду.

Троје дјеце је тужило свог оца у Рину, Невада, након што је покушао да им отме право гласа и остави Лаклану искључиву контролу над компанијама у пројекту који је Мердок наводно назвао "Пројекат породичне хармоније".

Услиједила је вишегодишња драма која је послужила као инспирација за ХБО серију Succession.

Подијели:

Тагови:

Foks njuz

Руперт Мердок

mediji

Succession

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Издато упозорење због литијумских батерија

Наука и технологија

Издато упозорење због литијумских батерија

1 д

0
Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

Друштво

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

1 д

0
Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Кошарка

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

1 д

0
Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Сцена

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner