Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

11.09.2025
08:09
Коментари:0
Инжењер и истраживач Ерол Маск, отац америчког предузетника Илона Маска, изјавио је да разматра истраживање у области дуговјечности због растућег интересовања за продужење људског живота.
"Раније ове године, речено ми је: ако покрећете институт, требало би да се фокусирате на дуговјечност. Људи су спремни да уложе огромне количине новца у дуговјечност, а не у гравитацију. Рекао сам: можемо ми то да урадимо", саопштио је Маск у интервјуу РИА Новости.
Према његовим ријечима, циљ таквог истраживања је повећање људског животног вијека на 120 година, преноси Танјуг.
Маск је подсјетио да је прије 1914. године просјечан животни вијек европске жене био само 39 година, а сада се процјењује на око 87 година.
Истовремено, бизнисмен је рекао да планира да отвори Институт за гравитацију, који ће, по његовом мишљењу, помоћи унапређењу проучавања ове области и приближити човјечанство путовању кроз простор-време.
Саопштио је да разматра Босну и Херцеговину као локацију за институт.
"Свиђа ми се идеја о БиХ јер тамо живе хришћани, муслимани и други. Није само једна религија, већ разноликост, а то је веома важно", рекао је Маск.
Рекао је да је разматрао и Дубаи, гдје је као предност истакао "просвећено" руководство емирата, али је рекао и да је његова једина званична религија (ислам) учинила емират мање погодном опцијом.
Маск је додао да ће за покретање института бити потребно око 100 милиона долара.
