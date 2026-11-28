Аутор:АТВ редакција
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Централна команда америчке војске (ЦЕНТКОМ) одбацила је тврдње Ирана да су његове снаге напале амерички носач авиона, повратиле два танкера и да САД наплаћују пролазак кроз Ормуски мореуз.
ЦЕНТКОМ је у објави на платформи Икс ове наводе назвао „измишљеним лажима“, истичући да Иран више нема морнарицу.
Америчка команда демантовала је и тврдњу Техерана да је иранска војска првог дана рата, 28. фебруара, погодила носач авиона „УСС Абрахам Линколн“.
Према саопштењу ЦЕНТКОМ-а, ударна група носача авиона никада није била погођена, а након успјешног борбеног распоређивања на Блиском истоку прошлог мјесеца безбједно се вратила у САД.
ЦЕНТКОМ је одбацио и наводе да америчке снаге наплаћују милионе долара за пролазак кроз Ормуски мореуз. Како је наведено, никаква путарина се не наплаћује, а америчке снаге и регионални партнери обновили су слободу пловидбе тим међународним пловним путем.
Иран је, према наводима иранске агенције Тасним, саопштио да су ирански командоси повратили два танкера која су претходно била одузета, као и да су заробили чланове посаде задужене за њихову заштиту.
Проток енергената кроз Ормуски мореуз знатно је смањен од почетка рата, што је довело до раста глобалних цијена нафте. САД су у међувремену успоставиле поморску блокаду иранских лука, а прошле седмице су на Блиски исток упутиле и трећи носач авиона, „УСС Теодор Рузвелт“.
Забринутост због снабдијевања додатно су појачали напади на танкере у Ормуском мореузу и саудијску енергетску инфраструктуру, преноси Танјуг.
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