Исламиста депортован у БиХ, планирао "разорни терористички напад"

АТВ

09.09.2025

06:48

Исламиста депортован у БиХ, планирао "разорни терористички напад"
Фото: Pixabay

Исламиста из Босне и Херцеговине, који је прије осам седмица ухапшен због оптужби за тероризам, депортован је у своју домовину, пренијели су њемачки медији.

Како јавља њемачки Билд, овај 27-годшњак је планирао разорни терористички напад на њемачком тлу.

Подсјетимо, припадници њемачке специјалне јединице СЕК привели су средином јула 27-годишњег држављанина Босне и Херцеговине који се сумњичи за тероризам и планирање атентата, преносе Независне.

Иако њемачке власти нису објавили детаље о ухапшеном, с обзиром да је истрага о његовим контактима још у току, медији су пренијели да је ријеч је о младићу који већ дуги низ година живи у Њемачкој, те да је у ову земљу дошао још као дијете, са својом мајком.

jerusalim pucnjava 08092025

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Тренутак када су терористи ушли у бус и почели да пуцају

Наводно, никада раније ни повезиван са кривичним д‌јелима везаним за државну безбједност, а према безбједносним изворима, радикализовао се тек у посљедње двије године.

Иначе, позадина његовог хапшења била је дуготрајна истрага о комерцијалној превари и финансирању тероризма. Припадници државне безбједности пратили су осумњиченог за тероризам седмицама. Он се бавио комерцијалним преварама, а новац од тих превара је просљеђивао за финансирање тероризма.

Наводно, у оптицају је био и план атентата, због чега су њемачке власти морале хитно да д‌јелују. Још увијек није јасно гд‌је и како је напад требао бити изведен.

Теретана

Свијет

Дјевојка убила шампиона у бодибилдингу, објављен језив снимак са мјеста злочина

Осумњичени за тероризам је војник обучен за руковање оружјем – а постоје и други осумњичени који живе у Есену и Дортмунду. Претреси су извршени и код других безбједносно интересантних особа, које су саслушане у својству свједока.

Министар унутрашњих послова Нордрајн Фестфалена Херберт Ројл рекао је за БИЛД: "Наша полиција није оклијевала – зауставили су потенцијалне терористичке активности прије него што је било и секунду прекасно. Овај случај нам показује: постоје људи који занемарују и желе уништити наше вриједности и наш начин живота. Наше службе безбједности чине све што могу да зауставе те људе. Свако ко овд‌је проводи терористичке планове мора очекивати ​​да ће Специјалне снаге појавити на њиховим вратима."

Њемачка

terorista

