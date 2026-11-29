Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хиљаде људи изашло је на демонстрације у Истанбулу протестујући због раста цијена и залажући се за већу социјалну правду, објавио је опозициони лист "Џумхуријет".
Протест, који су организовали синдикати и организације цивилног друштва, одржан је на азијској страни највећег града у Турској.
Турске власти углавном не објављују податке о броју учесника на демонстрацијама.
Према званичним подацима, Турска се тренутно бори са годишњом стопом инфлације од око 30 одсто.
Независна истраживачка група Енаг процијенила је годишњу инфлацију на око 45 одсто у октобру.
Прошле седмице, хиљаде људи изашло је на улице Истанбула како би протестовали због затварања бројних опозиционих медија, подсјећа ДПА, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму