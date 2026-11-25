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Власти у Истанбулу забраниле су планиране демонстрације поводом Међународног дана УН за борбу против насиља над женама.
Бројне организације за права жена позвале су да се вечерас одрже демонстрације у округу Бејоглу, на европској страни ово турског града.
Међутим, окружна администрација увела је цјелодневну забрану свих окупљања и демонстрација, конференција за штампу, дистрибуције летака, као и сједећих протеста, преноси агенција ДПА.
У саопштењу окружне управе забрана је оправдана тиме да би планирана окупљања могла да доведу до радњи које би могле да поремете јавни ред и друштвену хармонију.
Према подацима организације "Зауставићемо фемициде", у Турској су мушкарци прошле године убили најмање 294 жене, у већини случајева ватреним оружјем и често у њиховим домовима.
Ова организација позива на строжу контролу приватног власништва оружја и провођење независних истрага о смртним случајевима у којима су околности догађаја нејасне.
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