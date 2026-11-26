Аутор:АТВ редакција
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Закон којим се забрањује ношење вела за лице, попут бурке или никаба, ступио је на снагу са тренутним дејством у италијанским школама, након што је усвојен у парламенту, пренсои ДПА.
Премијер Ђорђа Мелони, која влада са коалицијом три десничарске и конзервативне странке, објавила је забрану ношења вела преко лица убрзо након љетњих празника.
Мјера је првобитно уведена као Владина уредба, а сада је замијењена законом.
Поред тога, од школске 2027/28. године ограничење од 30 одсто примјењиваће се у одјељењима првог разреда у свим школама за страну дјецу која немају довољно знање италијанског језика.
Квота се односи на дјецу која немају италијанско држављанство, нису рођена у Италији и нису похађала италијански вртић најмање двије године, преноси Срна.
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