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Из погона винарије украдено 30.000 боца вина вриједних 5 милиона евра

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09.10.2026 16:04

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Крупни план боца вина и чаша на дрвеним полицама у слабо осветљеном подруму, што ствара пријатан амбијент.
Фото: pexels/Xuân Thống Trần

Лопови су из погона једне италијанске винарије у Фиренци однијели 30.000 боца вина вриједних укупно пет милиона евра, преносе данас италијански медији.

Према наводима листа Коријере дела Сера, ово је највећа крађа вина по вриједности икада забиљежена у Италији.

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Група од најмање седам особа извела је ову операцију у ноћи између суботе и недјеље и из винарије Маркези Антинори одвезла пошиљку вина чија се цијена креће од 120 до 300 евра по боци.

Лопови су однијели и 10.000 боца њиховог најпрестижнијег производа, вина "Солаиа", пренијела је агенција Анса.

Након што су онеспособили алармни систем и искључили сигурносне камере у подруму, лопови су, како се наводи, ушли са два камиона и утоварили боце користећи виљушкаре саме компаније.

Крађа је откривена тек у понедјељак ујутру, када су запослени стигли на посао и установили да вина нема.

"Сигурно је ријеч о веома организованој банди", изјавио је извршни директор компаније, Ренцо Котарела.

Он је додао да је могуће да је у питању иста она група која је посљедњих мјесеци била активна и у другим винаријама у Италији.

"Крађа оваквих размјера и вриједности сигурно се никада раније није догодила у Италији", рекао је Котарела.

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Украдена роба би могла да буде намијењена колекционарима или власницима угоститељских објеката, мада ће вјероватно изазвати сумњу, посебно када је ријеч о вину "Солаиа", које се годишње производи у количини од свега 60.000 до 70.000 боца.

Из компаније су упозорили клијенте широм свијета да буду опрезни у вези са понудама које стижу ван званичних канала.

"И даље се надамо да ћемо пронаћи вино. Два камиона не могу једноставно да нестану", рекао је Котарела.

(Танјуг)

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Тагови :

Италија

Вино

Крађа

Лопов

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