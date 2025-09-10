Израел има поруку за Европску унију

Извор:
Б92
10.09.2025
14:14
Коментари:0
Израелски министар спољних послова данас је замјерио Европској унији што, како је рекао, шаље "лошу поруку" после предлога о увођењу санкција који је изнела председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен у обраћању европосланицима.
"Говор који је данас одржала председница Европске комисије је за жаљење. Још једном Европа шаље лошу поруку која јача Хамас и његове савезнике на Блиском истоку", рекао је израелски министар спољних послова Гидеон Сар на мрежи Икс.
Европска комисија ће због рата који Израел води у појасу Газе замрзнути финансијску помоћ и дјелимично суспендовати трговинске односе са том земљом, изјавила је данас предсједница Комисије Урсула фон дер Лајен.
Фон дер Лајен је у говору о стању Уније у Европском парламенту рекла да ће бити обустављена сва плаћања Израелу, али је нагласила да се то не односи на сарадњу ЕУ са израелским цивилним друштвом и са меморијалним центром холокауста Јад Вашемом.
