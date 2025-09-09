Израел наредио евакуацију свих цивила: Почиње копнена офанзива на град Газу?

09.09.2025
08:25
Палестинским цивилима је јутрос наређена евакуација из цијелог града Газе, како би Израел започео копнену инвазију.
Израелска војска (ИДФ) је саопштила да палестински цивили у свим дијеловима града Газе морају одмах да се евакуишу прије велике копнене офанзиве против Хамаса у том подручју, преноси Times of Israel.
Ово упозорење означава прву општу наредбу за евакуацију цијелог града Газе, претходна упозорења која је издавала израелска војска посљедњих дана односила су се само на одређене зграде и подручје око њих.
- ИДФ је одлучна да побиједи Хамас и дјеловаће у области града Газе са великом силом, баш као што је то чинила широм Појаса - рекао је пуковник Авичај Адреи, портпарол ИДФ-а на арапском језику на X мрежи.
Палестинцима је наложено да се упуте у хуманитарну зону коју је Израел одредио на југу Појаса Газе преко приобалног пута.
У саопштењу се такође наводи број телефона на који Палестинци могу „пријавити блокаде Хамаса или покушаје његових чланова да спријече евакуацију“, наводи Times of Israel.
