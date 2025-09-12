Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Извор:
СРНА
12.09.2025
19:33
Израел је одбацио декларацију Генералне скупштине УН у којој се наводе кораци ка рјешењу са двије државе за спор између Израела и Палестинаца.
"Још једном је доказано колико је Генерална скупштина политички циркус одвојен од стварности. У десетинама клаузула декларације коју је подржала ова резолуција, нема ниједног помена да је Хамас терористичка организација", навео је портпарол израелског Министарства спољних послова Орен Марморштајн у објави на "Иксу".
У декларацији се осуђују напади палестинских милитаната из Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, што је покренуло рат у Гази.
Такође су осуђени и напади Израела на цивиле и цивилну инфраструктуру у Гази, опсада и изгладњивање, "што је резултовало разорном хуманитарном катастрофом".