Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Извор:

СРНА

12.09.2025

19:33

Коментари:

0
Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Израел је одбацио декларацију Генералне скупштине УН у којој се наводе кораци ка рјешењу са двије државе за спор између Израела и Палестинаца.

"Још једном је доказано колико је Генерална скупштина политички циркус одвојен од стварности. У десетинама клаузула декларације коју је подржала ова резолуција, нема ниједног помена да је Хамас терористичка организација", навео је портпарол израелског Министарства спољних послова Орен Марморштајн у објави на "Иксу".

У декларацији се осуђују напади палестинских милитаната из Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, што је покренуло рат у Гази.

Такође су осуђени и напади Израела на цивиле и цивилну инфраструктуру у Гази, опсада и изгладњивање, "што је резултовало разорном хуманитарном катастрофом".

Тагови:

Израел

Generalna skupština UN

Уједињене нације

Палестина

Коментари (0)
