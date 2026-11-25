Аутор:АТВ редакција
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Индонежански спасиоци извукли су осам тијела из поплављеног рудника у провинцији Западна Јава и наставили потрагу за још 18 рудара за које се вјерује да су заробљени под земљом, саопштила је агенција за потрагу и спасавање.
У саопштењу се наводи да су рудари заробљени у руднику дубоком 100 метара од понедјељка, 23. новембра, након што су обилне кише поплавиле рударско окно.
Агенција додаје да је приступ руднику узак, а терен клизав и мрачан, док спасиоци непрестано испумпавају воду.
Рудник се налази у области Понгкор у Богору, планинском подручју 60 километара јужно од главног града Џакарте.
Државна рударска компанија "Антам", која управља вађењем злата у Понгкору, саопштила је да се несрећа догодила у нелегалном руднику злата који не обухватају њене операције, преноси Срна.
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