Јак земљотрес погодио грчко острво

Извор:
Телеграф
13.09.2025
11:20
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 4.1 степени Рихтера забиљежен је данас на подручју Крита.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је јужно од овог острва.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11.7 километара испод површине земље.
Свијет
Трамп најавио истрагу против Сороша
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Најновије
Најчитаније
19
30
19
30
19
30
19
22
19
16
Тренутно на програму