Јак земљотрес погодио грчко острво

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је јужно од овог острва.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11.7 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)