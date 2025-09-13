Logo

Јак земљотрес погодио грчко острво

Извор:

Телеграф

13.09.2025

11:20

Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 4.1 степени Рихтера забиљежен је данас на подручју Крита.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је јужно од овог острва.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11.7 километара испод површине земље.

Свијет

Трамп најавио истрагу против Сороша

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

Земљотрес

