Јак земљотрес у Анкари, стижу први снимци

Извор:

Телеграф

11.09.2025

13:11

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Јак земљотрес регистрован је данас прије подне у турској престоници Анкари, а према званичном саопштењу, магнитуда потреса била је 4,1 степен Рихтерове скале, објавио је ТРТ.

Земљотрес се осетио у области Чанкаја, у области у којој се налази државна РТВ компанија ТРТ.

Људи су у паници истрчавали из својих домова на улице.

На друштвеним мрежама круже и видео-снимци људи који у паници бјеже из угоститељских и малопродајних објеката.

Према првим информацијама, земљотрес, који се осјетио у централном делу Турске, како је објавио ТРТ, није изазвао штету.

Према подацима Центра за управљање катастрофама (АФАД), магнитуда потреса била је 4,1 степен Рихтерове скале, а дубина земљотреса у области Калеџик била је 11,08 километара.

(Телеграф)

