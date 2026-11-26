Аутор:АТВ редакција
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Русија мора да осигура своје националне интересе, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Русија ником ништа не дугује и мора да осигура свој национални интерес. Изјаве из ЕУ потврђују забринутости Москве о њиховој могућој улози у преговорима са Украјином", нагласио је Песков, коментаришући изјаву предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен да би Москва требала да се сагласи са енергетским примирјем.
Према његовим ријечима, Европљани су одговорили на позив да посјете Москву, али то није донијело било какво појашњење о њиховом ставу према процесу рјешавања ситуације у Украјини.
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Руски предсједник Владимир Путин је током посјете Азији изјавио да је Москви потребно да схвати шта Европа доноси за преговарачки сто, преноси Срна.
Русија је упутила Европљанима позив путем дипломатских канала да дођу у Москву како би изнијели свој став о проналажењу рјешења за сукоб у Украјини.
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