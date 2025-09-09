Logo
Јелисејска палата: Макрон ће именовати новог премијера у наредним данима

Извор:

Б92

09.09.2025

12:14

Јелисејска палата: Макрон ће именовати новог премијера у наредним данима
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Предсједник Француске Емануел Макрон именоваће новог премијера у наредним данима, саопштила је француска предсједничка палата.

Претходно је француски парламент у понедјељак ускратио повјерење француском премијеру Франсоа Бајруу.

Бајру, који је затражио гласање о повјерењу, данас подноси оставку, саопштила је канцеларија премијера Ројтерсу.

Француски премијер је затражио гласање о поверењу прије двије недјеље да би потврдио оправданост свог плана о буџету.

Како је пренео Фигаро, 364 посланика гласало је против, 194 за, док је 25 било уздржано.

"Народна скупштина није одобрила експозе о општим правцима политике владе. Премијер мора да поднесе оставку предсједнику Републике", изјавила је предсједница Народне скупштине Јаел Брон-Пиве.

Након пада Бајруа француски предсједник је приморан да тражи четвртог премијера у посљедњих 12 мјесеци.

(б92)

Емануел Макрон

