Аутор:АТВ редакција
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Талибани су на сјеверу Авганистана направили још један корак ка потпуном брисању идентитета жена. У сјеверној провинцији Балк власти су уклониле су лична имена жена из свих званичних докумената - од личних карата до здравствених картона.
Оно што дјелује незамисливо, за безброј жена у Авганистану већ је постало стварност: оне на папиру више не постоје. Умјесто Фатима или Нур, убудуће ће се све једноставно звати “Биби“, преносе међународни медији.
Конкретно, службеници и болничко особље убудуће су у обавези да изоставе права имена жена на рецептима, у здравственим картонима и на обрасцима. Оваква апсурдна локална шиканирања под талибанским режимом често су само језива најава скорих забрана на нивоу цијеле земље, пише “Кронен Цајтунг”.
Ова пракса коријене вуче из старих племенских обичаја: изговарање женског имена у јавности дуго се сматрало непоштовањем према њеном супругу и дјеци.
Иако се “Биби” (што дословно значи “бака” или “старија жена”) у Авганистану традиционално користи као израз поштовања, авганистанске активисткиње очајнички упозоравају на опасност. Масовно и принудно преименовање, истичу оне, представља циљани чин дехуманизације којим се женама одузима свака индивидуалност.
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Још је потресније то што, према свједочењима, поједине Авганистанке у државним установама чак понижавајуће називају животињским именима попут “коза” или “стока”. То више није конзервативан обичај, већ систематско свођење жене на пуки објекат.
Ова уредба најновији је покушај талибана да жене потпуно избришу из јавног живота. Од 2021. године на њих се сручила лавина од чак 144 декрета:
Сада више не смију да имају ни сопствено име Фундаменталисти су изузетно креативни када је ријеч о укидању права. Мера за сада важи само локално, али ријеч је о тесту – оцењује за шпански лист “Паис” активисткиња Лале Османи, која данас живи у Њемачкој.
Без оштре међународне реакције, закон би ускоро могао да ступи на снагу у цијелој земљи. Посљедице су драматичне. Замислите болницу у којој на десетинама рецепата пише само “Биби” – упозорила је Османи.
Ризик од замјене дијагноза и терапија постаје огроман – што је посебно забрињавајуће јер мушкарци љекари ионако не смију да прегледају жене, док дјевојке због забране образовања не могу да се школују за медицинске раднике. Крајњи ризик је да авганистанске жене у потпуности остану без приступа здравственој заштити, пише Кронен Зеитунг.
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