Аутор:АТВ редакција
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Становници Барнхама у источној Енглеској убједљивом већином су подржали симболичну „независност“ од Уједињеног Краљевства у знак протеста против владиних планова да се у оближњу бившу војну базу смјести више од 900 миграната.
У овом селу у Сафоку, које има мање од 600 становника, 257 грађана гласало је „за“, док је 16 било „против“ иницијативе за одвајање. Гласање нема правну снагу, али је организовано као подршка петицији за добијање статуса „крунског посједа“, чиме би село остало лојално монарху, али изузето из надлежности Министарства унутрашњих послова.
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Незадовољство је услиједило након предлога централне владе да се у бившој бази Краљевског ратног ваздухопловства у Барнхаму смјести до 931 тражилац азила, што је за око 60 одсто више од укупног броја становника села (584). Министарство је првобитно планирало смјештај за 1.250 људи, али је након вишенедјељног противљења локалног становништва повукло тај предлог и поднијело измијењену верзију.
Савјет области Западни Сафок противи се пројекту наводећи ограничену инфраструктуру, лоше саобраћајне везе и негативан утицај на животну средину. Међутим, Министарство унутрашњих послова позвало се на хитну процедуру за развојне пројекте под окриљем Круне, чиме је одлучивање пребачено на централну владу, а локалном савјету одузета могућност блокаде.
Сличан случај забиљежен је у септембру у Пидингтону у Оксфордширу, гдје су становници са 285 гласова „за“ и 26 „против“ подржали симболичну независност због плана да се у близини смјести 1.256 тражилаца азила. Упркос томе, британска министарка за стамбена питања Анџела Рејнер занемарила је противљење локалне заједнице и издала дозволу за реализацију тог пројекта.
Ови протести одвијају се у тренутку када се Уједињено Краљевство суочава са интензивном мигрантском кризом и илегалним преласцима преко Ламанша. Према подацима британског Министарства унутрашњих послова, од почетка године малим чамцима у земљу је стигло готово 24.000 миграната.
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Британију су посљедњих година потресали антиимиграциони протести и нереди, подстакнути појединим случајевима тешких кривичних дјела у којима су учествовали мигранти. Према истраживању Канцеларије за националну статистику, готово шест од десет одраслих Британаца сматра миграцију једним од најважнијих друштвених питања.
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