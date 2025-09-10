Logo
Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

Извор:

Б92

10.09.2025

08:25

Коментари:

0
Фото: Pexel/Kateryna Babaieva

Америчка компанија за производњу челика "Ју-Ес стил" објавила је данас да ће у новембру обуставити производњу челика у својој фабрици у савезној држави Илиноис.

Стотине њених запослених за сада ће задржати своја радна мјеста, захваљујући споразуму који је компанија постигла са администрацијом предсједника Доналда Трампа, пренио је Си-ен-ен.

"Ју-Ес Стил" ће престати да производи челик у својој фабрици у Гранит Ситију крајем октобра, али ће 800 радника у фабрици остати на послу, одржавајући опрему најмање до 2027. године.

То је дио споразума компаније и предсједника САД Доналда Трампа, који је обухватао разне мјере заштите радних мјеста и гаранције производње, како би било омогућено да је купи јапански произвођач челика "Нипон стил".

"Ју-Ес стил" ће се фокусирати на производњу и прераду челичних плоча у фабрикама у Пенсилванији и Индијани, а смањити потрошњу плоча у фабрикама у Гранит Ситију, саопштила је данас компанија и додала да неће зауставити рад постројења и да ће га одржавати у оперативном стању.

Што се тиче тога шта ће радници радити без челика за производњу, Ју-Ес стил је саопштио да ће наставити неке помоћне операције и да ће погон "одржавати запослени како би производња могла брзо да буде настављена ако се ситуација промијени".

Трамп је на мајском скупу у фабрици Ју-Ес стила у близини Питсбурга обећао да ће споразум, и нове царине од 50 одсто на увоз челика, бити добре за запослене у тој компанији. Међутим, споразум компаније блокира само затварање Гранит Ситија и отпуштање радника до јуна 2027. године.

Јапански Нипон стил је средином јуна након скоро годину и по дана правних и политичких турбуленција, званично купио Ју-Ес стил за 14,1 милијарду долара.

