Аутор:АТВ редакција
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Неколико руских ратних авиона ушло је јутрос у јужнокорејску зону идентификације противваздушне одбране (КАДИЗ) изнад Источног мора, након чега су је напустили, што је навело Сеул да подигне борбене авионе и изда краткотрајно упозорење на острву Улеунг.
Здружени генералштаб Јужне Кореје нагласио је да руске летјелице нису нарушиле ваздушни простор земље, чиме је исправљена претходна информација Министарства унутрашњих послова, које је у хитном обавјештењу навело да су авиони ушли у јужнокорејски ваздушни простор, пренио је "Јонхап".
Руски авиони приближили су се острву Улеунг, а јужнокорејска војска, која је пратила њихово кретање прије уласка у КАДИЗ, ангажовала је борбене авионе ради извођења тактичких маневара у случају непредвиђених околности.
Званичник Здруженог генералштаба рекао је да су руски авиони летјели веома близу јужнокорејског ваздушног простора, али да су се удаљили ка Источном мору након што је војска предузела одговарајуће мјере.
Јужнокорејско Министарство одбране најавило је да ће позвати руског дипломату из амбасаде у Сеулу и уложити званичан протест.
Због првобитне дојаве о ваздушној опасности, грађани су путем мобилних телефона позвани да се евакуишу у подземна склоништа.
Упозорење је укинуто три минута касније, након што су руски авиони напустили подручје.
Локалне власти покрајине Северни Гјонгсанг, у чијој је надлежности острво Улеунг, потом су послале обавјештење о укидању упозорења, али су руске авионе грешком означиле као могуће сјевернокорејске летјелице. Исправка је послата око 40 минута касније.
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