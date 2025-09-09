Logo
Large banner

Кац: Газа ће бити сравњена са земљом ако се Хамас не преда

09.09.2025

07:48

Коментари:

0
Кац: Газа ће бити сравњена са земљом ако се Хамас не преда
Фото: Танјуг

Министар одбране Израела Израел Кац изјавио је да ће Појас Газе бити "сравњен са земљом" уколико се Хамас не преда и не ослободи таоце које држи већ 23 мјесеца.

- Ако терористи Хамаса не положе оружје и не ослободе све таоце, биће уништени, а Газа ће бити сравњена са земљом - навео је Кац данас у објави на друштвеној мрежи Икс.

Према наводима палестинских извора, у понедјељак је погођено више вишеспратница, док су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) потврдиле нападе на двије зграде.

У протеклим данима, ИДФ је извео више удара на солитере у Гази за које тврди да их Хамас користи за вођење операција против израелских трупа, након претходног упозорења становницима да напусте то подручје.

- Тридесет вишеспратница које су коришћене за терористичке активности је нападнуто и уништено, а десетине додатних циљева су бомбардоване како би се онемогућила инфраструктура за надзор и нападе, и отворио пут копненим снагама - навео је Кац у објави на друштвеној мрежи Икс уз видео-запис који приказује рушење солитера у граду Гази.

Подијели:

Тагови:

Појас Газе

Хамас

Израел

Палестина

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner