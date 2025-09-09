Кац: Газа ће бити сравњена са земљом ако се Хамас не преда

09.09.2025
07:48
Коментари:0
Министар одбране Израела Израел Кац изјавио је да ће Појас Газе бити "сравњен са земљом" уколико се Хамас не преда и не ослободи таоце које држи већ 23 мјесеца.
- Ако терористи Хамаса не положе оружје и не ослободе све таоце, биће уништени, а Газа ће бити сравњена са земљом - навео је Кац данас у објави на друштвеној мрежи Икс.
Према наводима палестинских извора, у понедјељак је погођено више вишеспратница, док су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) потврдиле нападе на двије зграде.
У протеклим данима, ИДФ је извео више удара на солитере у Гази за које тврди да их Хамас користи за вођење операција против израелских трупа, након претходног упозорења становницима да напусте то подручје.
- Тридесет вишеспратница које су коришћене за терористичке активности је нападнуто и уништено, а десетине додатних циљева су бомбардоване како би се онемогућила инфраструктура за надзор и нападе, и отворио пут копненим снагама - навео је Кац у објави на друштвеној мрежи Икс уз видео-запис који приказује рушење солитера у граду Гази.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму