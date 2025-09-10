Кац: Газа и Хамас ће биће уништени уколико се не прихвате услови Израела

10.09.2025
09:01
Коментари:0
Град Газа и палестински покрет Хамас биће уништени уколико се не прихвате услови Израела за прекид рата, прије свега у вези са ослобађањем талаца, упозорио је израелски министар одбране Израел Кац.
"Ако убице и силоватељи из Хамаса не прихвате услове Израела за прекид рата, прије свега у вези са ослобађањем свих талаца и предајом оружја, биће уништени и они и Газа", навео је Кац у саопштењу.
Кац се осврнуо на јучерашњу операцију елиминисања руководства Хамаса у Катару, нагласивши да непријатељи Израела немају гдје да се сакрију.
"Сви они који су учествовали у масакру 7. октобра 2023. године биће позвани на одговорност пуним спровођењем закона. Биће нанесена штета сваком ко почини терористички чин против Израела", додао је Кац.
Најновије
Најчитаније
08
21
08
11
08
09
08
01
07
59
Тренутно на програму