Кац: Газа и Хамас ће биће уништени уколико се не прихвате услови Израела

10.09.2025

09:01

Коментари:

0
Град Газа и палестински покрет Хамас биће уништени уколико се не прихвате услови Израела за прекид рата, прије свега у вези са ослобађањем талаца, упозорио је израелски министар одбране Израел Кац.

"Ако убице и силоватељи из Хамаса не прихвате услове Израела за прекид рата, прије свега у вези са ослобађањем свих талаца и предајом оружја, биће уништени и они и Газа", навео је Кац у саопштењу.

Кац се осврнуо на јучерашњу операцију елиминисања руководства Хамаса у Катару, нагласивши да непријатељи Израела немају гдје да се сакрију.

"Сви они који су учествовали у масакру 7. октобра 2023. године биће позвани на одговорност пуним спровођењем закона. Биће нанесена штета сваком ко почини терористички чин против Израела", додао је Кац.

Gaza

Израел

Хамас

