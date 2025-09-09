Када ће Макрон ће именовати новог премијера

09.09.2025
Предсједник Француске Емануел Макрон именоваће новог премијера у наредним данима, саопштила је француска предсједничка палата, након што је француски парламент јуче ускратио повјерење француском премијеру Франсоа Бајруу.
Бајру, који је затражио гласање о повјерењу, поднијеће оставку данас ујутру, саопштила је канцеларија премијера Ројтерсу.
Француски премијер је затражио гласање о повјерењу прије двије недјеље да би потврдио оправданост свог плана о буџету.
Како је пренио Фигаро, 364 посланика гласало је против, 194 за, док је 25 било уздржано.
- Народна скупштина није одобрила експозе о општим правцима политике владе. Премијер мора да поднесе оставку предсједнику Републике - изјавила је предсједница Народне скупштине Јаел Брон-Пиве.
Након пада Бајруа француски предсједник је приморан да тражи четвртог премијера у посљедњих 12 месеци.
