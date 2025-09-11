Како је Чарли Кирк говорио о Србима: Играли смо кошарку, осјећао сам се као да сам са Балкана

Извор:
Курир
11.09.2025
17:09
Коментари:0
Убијени сарадник америчког предсједника Доналда Трампа Чарли Кирк рођен је у Илиноису, гдје се често дружио са људима из Србије, а прије три године говорио о свом односу са Србима, а затим је открио и да је играо кошарку у српском тиму.
"Одрастао сам са многим Србима у Чикагу, слаб сам на Србе, они су сјајни. Знам псовке на српском, али их нећу рећи сад јер ће ме пронаћи Федерална комисија за комуникације. Ја сам играо са српским кошаркашким тимом, 'име' ми је било Шева Курковић. Име нашег тима било је "llinois white eagles" и сви смо били бијелци", говорио је раније Чарлс Кирк.
Додају да у томе није било ничег расистичког.
Република Српска
Влада Српске одговорила Љубљани: Забране за словеначке дипломате
"Живјели смо у Америци и то је било супер. Сви смо били бијелци. Сви у тиму су били Срби сем мене. И ја сам се некако осјећао као да сам с Балкана. Путовали смо свуда, играли са тимовима у којима су били Афроамериканци и никог није било брига. Ниједног тренутка није било ријечи о расизму. Они су се знали међусобно преко заједнице Срба, што је јако супер", говорио је тада Кирк, преноси Курир.
Кирк је такође рекао да се диви Новаку Ђоковићу.
Подсјетимо, Чарли Кирк (31), сарадник америчког предсједника Доналда Трампа који је био утицајан међу конзервативном омладином, преминуо је синоћ у болници након што је погођен хицем у врат током говора у кампусу Универзитета Јута Вали.
Федерални истражни биро (ФБИ) је саопштио да је ослобођена особа која је првобитно ухапшена под сумњом да је извршила напад, а потрага за убицом Кирка и даље траје.
Чарли Кирк, који је убијен у Јути био је коментатор и водитељ подкаста са милионима пратилаца. Чарли Кирк био је патриота, амерички активиста и оснивач организације Турнинг Поинт УСА, једне од најутицајнијих омладинских група у Сједињеним Америчким Државама.
Свијет
Каквом је пушком убијен Чарли Кирк: Има посебан начин рада
Рођен је 14. октобра 1993. године у Арлингтон Хајтсу, Илиноис, и од тинејџерских дана постао је познат по јавним наступима, дебатама и заговарању конзервативних вредности.
Имао је 5,2 милиона пратилаца на X-у и 7,3 милиона пратилаца на ТикТок-у.
Непосредно прије пуцњаве, Кирк је најавио на X-у: "Вратили смо се. Универзитет Јута Вали је на ногама и спреман за прву америчку турнеју повратка."
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму