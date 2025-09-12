Какве ће потезе повући Трамп након убиства Чарлија Кирка

Извор:
Одјељење за јавну безбједност Јуте ranije je објавило снимак осумњиченог за убиство америчког конзервативног активисте 31- годишњег Чарлија Кирка. На снимку се види како осумњичени трчи преко крова универзитетске зграде, скаче на земљу и бјежи у оближње насеље.
Видео, који је открио комесар Одељења за јавну безбедност Бо Мејсон, прати раније слике осумњиченог који је носио мајицу са америчком заставом и орлом. Чини се да се убица лако инфилтрирао у кампус, будући да према сликама које су обишле свијет, одговара студентском узрасту. Према ранијим наводима ФБИ највероватније је на мјесто злочина стигао око 11.52 по локалном времену. Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да има „назнаку“ о мотиву за убиство свог блиског сарадника, али да не брине за своју безбједност, иако је већ био мета атентата.
„Не баш. Заиста сам забринут за нашу земљу. Имамо сјајну земљу. Имамо радикално левичарску групу лудака. Само апсолутне лудаке. И решићемо тај проблем. Забринут сам само за земљу", рекао је Доналд Трамп, предсједник Сједињених Америчких Држава.
31- годишњи Чарли Кирк упуцан је у тренутку када је говорио о масовним пуцњавама. Није имао посебно обезбијеђење, јер није био високи званичник. Све су прилике да безбједносне службе нису научиле лекције ни након покушаја атентата на Трампа, оружје и меци су лако доступни Американцима, рекао је између осталог у програму АТВ- Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука. Мотиви овог гнусног чина могу бити вишеструки.
„ Ми још не знамо да ли је убица био усамљен или је био дио једне организације која је одлучила да из одређених политичких побуда њега ликвидира. Он је сметао нешто, кварио је слику коју амерички мејнстрим медији настоје да створе о Трампу и његовој политици. Чарли Кирк је осуђивао Украјину, говорио је да је политика Зеленског и подршка коју САД дају Украјини беспотребна, да треба обуставити испоруке оружја и он је очито некоме сметао", рекао је Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука.
Кирк је симболизовао Америку, традиционалне породичне и хришћанске вриједности. У Америци је годинама присутна атмосфера линча због дјеловања естаблишмента радикалне америчке љевице против Трампа и његових сарадника, каже за АТВ политиколог Владе Симовић. Сада је сав фокус на Трампу, који држи кључне полуге око редефинисања безбједносног и политичког курса Америке.
„ Уколико ово а то од њега тражи јавност која је окренута управо ономе за шта се залагао убијени човјек,а то је безбједна, хришћанска, традиционална Америка он траже да Трамп реагује , сада је питање како ће он да реагује. Уколико реагује на начин да заиста уозбиљи безбједносни систем, да предухитри будуће овакве догађаје , ја мислим да ће Д.Т. бити неко ко ће годинама моћи да рачуна на подршку највећег дијела америчке јавности која му је дала глас на претходним изборима", рекао је Владе Симовић, политиколог.
Осуде стижу из цијелог свијета. Све очи су сада упрте у Трампа, који главног кривца за изазивање политичког насиље види у радикалној љевици.
