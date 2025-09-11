Каквом је пушком убијен Чарли Кирк: Има посебан начин рада

Извор:
11.09.2025
Чарли Кирк најпознатији амерички десничарски активиста и близак савезник предсједника Доналда Трампа, убијен је јуче док је држао говор на Универзитету Јута Вели. Нападач је након атентата побјегао, а власти су данас потврдиле да су пронашле пушку за коју вјерују да је коришћена у нападу.
Ријеч је о снажној пушци, такозваној репетирки, коју је ФБИ пронашао у шумовитом подручју недалеко од мјеста напада. Такве пушке функционишу по једноставном механизму: након сваког испаљеног метка, стријелац мора да повуче затварач како би избацио чауру и убацио нови метак у цијев.
То значи да не пуцају аутоматски нити полуаутоматски, већ захтијевају ручно понављање поступка, што донекле успорава пуцање. Али управо због тог механизма, овакве пушке су познате по изузетној прецизности и поузданости.
У пракси се користе у три главна контекста. У војним условима често служе као снајперско оружје јер омогућавају прецизне поготке на великим даљинама, понекад и до километар и више. У лову су намијењене одстрјељивању крупне дивљачи, гдје је потребан један, прецизан и снажан хитац. У спортском стрељаштву, посебно у дисциплинама гађања на велике даљине, цијене се управо због стабилности и прецизности.
Израз „снажна” у овом контексту значи да користе метке већег калибра, са већом почетном брзином и пробојним способностима. Такви меци имају довољно снаге да пробију заштитне баријере и погоде мету на веома великој удаљености, што ово оружје чини посебно опасним у атентатима.
Чињеница да је атентатор на Кирка користио такозвану репетирку указује на то да је планирао пуцањ са даљине, са нагласком на прецизност, а не на брзу паљбу. Томе у прилог иде и податак да је испалио само један метак. Ријеч је о оружју које омогућава скривање и пажљиво одабрану мету, а у рукама нападача постаје смртоносно ефикасно управо зато што је поуздано и изузетно прецизно.
