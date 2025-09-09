Катар писао Савјету безбједности УН због напада у Дохи

09.09.2025
22:01
Катар је поручио Савјету безбједности УН да "неће толерисати безобзирно понашање Израела и континуирано нарушавање регионалне безбједности" након што је Израел извршио напад на лидере Хамаса у Дохи.
''Држава Катар најоштрије осуђује овај кукавички злочиначки напад, који представља очигледно кршење свих међународних закона и норми'', написала је амбасадор Катара при УН Аља Ахмед Саиф Ал Тани у писму Савјету безбједности УН.
Напад Израела Танијева је описала као "озбиљну ескалацију".
Она је додала да су у току истражне радње "на највишем нивоу" и да ће додатни детаљи бити објављени чим буду доступни, преноси Танјуг.
