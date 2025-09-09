Logo
Large banner

Катар писао Савјету безбједности УН због напада у Дохи

09.09.2025

22:01

Коментари:

0
Катар писао Савјету безбједности УН због напада у Дохи
Фото: Screenshot / X

Катар је поручио Савјету безбједности УН да "неће толерисати безобзирно понашање Израела и континуирано нарушавање регионалне безбједности" након што је Израел извршио напад на лидере Хамаса у Дохи.

''Држава Катар најоштрије осуђује овај кукавички злочиначки напад, који представља очигледно кршење свих међународних закона и норми'', написала је амбасадор Катара при УН Аља Ахмед Саиф Ал Тани у писму Савјету безбједности УН.

Nafta

Економија

Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

Напад Израела Танијева је описала као "озбиљну ескалацију".

Она је додала да су у току истражне радње "на највишем нивоу" и да ће додатни детаљи бити објављени чим буду доступни, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

Савјет безбједности УН

Катар

Терористички напад

Doha

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

БиХ

Амиџић са делегацијом Свјетске банке: ''Идемо даље''

10 ч

0
Србија - Енглеска: Погледајте како су Енглези шокирали Маракану!

Фудбал

Србија - Енглеска: Погледајте како су Енглези шокирали Маракану!

10 ч

0
Ухапшен члан организоване криминалне групе

Регион

Ухапшен члан организоване криминалне групе

10 ч

0
Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

Економија

Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner