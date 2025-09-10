Катар заказује арапско-исламски самит: ''Одговорићемо на израелски напад''

10.09.2025
21:39
Коментари:0
Катарски премијер шеик Мохамед бин Абдулрахман ел Тани рекао је у интервјуу за CNN да ће бити одговора на израелски напад на руководство Хамаса у Дохи, додајући да се о свему разговара са регионалним партнерима.
Ел Тани је потврдио да ће се у наредним данима у Дохи одржати арапско-исламски самит, на којем ће учесници одлучити о сљедећим корацима.
Нагласио је да Катар преиспитује своју улогу посредника између Израела и Хамаса у преговорима о прекиду ватре у Гази.
Свијет
Саудијски престолонасљедник позива на акцију након израелског напада на Доху
Оптужио је Нетанијахуа да увлачи Блиски исток у хаос и губи вријеме Катара, истичући да вјерује да Израел није искрено преговарао.
Према његовим ријечима, катарски званичници су повријеђени у израелском нападу, од којих су неки у критичном стању, док је у нападу погинуо и 22-годишњи катарски официр безбједности.
Свијет
Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара
На питање новинарке Беки Андерсон о томе гдје се налази главни преговарач, Ел Тани је одговорио да тренутно нема званичне изјаве, преноси Аваз.
Премијер Катара је нагласио да израелски премијер Бењамин Нетањаху мора бити приведен, а напад на Доху описао као "државни терор".
''Немам ријечи којима бих изразио колико смо бијесни због таквог поступка, ово је државни терор'', рекао је за CNN.
Додао је и да су Сједињене Америчке Државе у више наврата изразиле подршку Катару.
Култура
10 ч0
Сцена
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Здравље
10 ч0
Најновије
Најчитаније
08
21
08
11
08
09
08
01
07
59
Тренутно на програму