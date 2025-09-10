Logo
Катар заказује арапско-исламски самит: ''Одговорићемо на израелски напад''

10.09.2025

21:39

Катар заказује арапско-исламски самит: ''Одговорићемо на израелски напад''
Фото: Screenshot / X

Катарски премијер шеик Мохамед бин Абдулрахман ел Тани рекао је у интервјуу за CNN да ће бити одговора на израелски напад на руководство Хамаса у Дохи, додајући да се о свему разговара са регионалним партнерима.

Ел Тани је потврдио да ће се у наредним данима у Дохи одржати арапско-исламски самит, на којем ће учесници одлучити о сљедећим корацима.

Нагласио је да Катар преиспитује своју улогу посредника између Израела и Хамаса у преговорима о прекиду ватре у Гази.

Напад на Доху

Свијет

Саудијски престолонасљедник позива на акцију након израелског напада на Доху

Оптужио је Нетанијахуа да увлачи Блиски исток у хаос и губи вријеме Катара, истичући да вјерује да Израел није искрено преговарао.

Према његовим ријечима, катарски званичници су повријеђени у израелском нападу, од којих су неки у критичном стању, док је у нападу погинуо и 22-годишњи катарски официр безбједности.

Напад на Доху

Свијет

Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

На питање новинарке Беки Андерсон о томе гдје се налази главни преговарач, Ел Тани је одговорио да тренутно нема званичне изјаве, преноси Аваз.

Премијер Катара је нагласио да израелски премијер Бењамин Нетањаху мора бити приведен, а напад на Доху описао као "државни терор".

''Немам ријечи којима бих изразио колико смо бијесни због таквог поступка, ово је државни терор'', рекао је за CNN.

Додао је и да су Сједињене Америчке Државе у више наврата изразиле подршку Катару.

