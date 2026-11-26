Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је намамљен у стан у Букурешту, гдје је противправно задржаван, присилно дрогиран и сниман у понижавајућим ситуацијама, како би касније био уцјењиван. Према изворима из правосуђа који су говорили за агенцију Mediafax, жртва је градоначелник румунског града Баија Маре, пише Observatornews.ro.
Румунска Управа за истраживање организованог криминала и тероризма (ДИИЦОТ) саопштила је да су у четвртак ухапшена три осумњичена - двојица мушкараца, старости 32 и 34 године, који су чланови исте породице, и једна жена (34). Они се терете за формирање организоване криминалне групе, уцјену, противправно лишавање слободе и покушај силовања.
Двојица осумњичених, мушкарац и жена, терете се и за трговину наркотицима велике опасности.
Истрагом је утврђено да су осумњичени током 2026. године формирали организовану криминалну групу са циљем да приморавају особе на положајима који имају моћ одлучивања и утицај да испуне њихове захтјеве.
Према наводима ДИИЦОТ-а, двојица осумњичених, чланови исте породице и власници неколико компанија, сматрали су да су казне изречене њиховим фирмама, као и привремена обустава њиховог пословања коју су спровели запослени у градској управи, посљедица поступака оштећеног, који је поступао у оквиру својих службених овлашћења и у контексту своје политичке припадности.
У таквим околностима, у септембру 2026. године, мушкарац (32) наводно је затражио од жене да ступи у контакт са особом која има важну функцију у локалној администрацији града Баија Маре, али и у једној политичкој странци, и намами је у свој стан у Букурешту.
Током ноћи између 28. и 29. септембра, жртва је дошла на договорену адресу у Букурешту. Тамо су је осумњичени мушкарци, који су носили фантомке, наводно савладали и везали пријетећи јој ножем и електрошокером.
Како би је спријечили да позове помоћ, у уста су јој ставили предмет који је служио као запушач. Такође су јој дјелимично исјекли одећу и покушали да је сексуално нападну. Међутим, њихова намјера је прекинута када су чули буку испред врата стана.
Након тога, двојица осумњичених наводно су приморала жртву да ушмркава кокаин, који је жена претходно посебно набавила за ту сврху.
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Према наводима тужилаштва, осумњичени су снимили читав догађај, током којег је жртва била у понижавајућим ситуацијама и конзумирала наркотике велике опасности. Планирали су да снимак касније искористе за уцјену.
На тај начин су, како се сумња, приморали жртву да помогне мушкарцу (34) да се учлани у једну политичку странку, као и да затражи од једног новинара да уклони више снимака са својих налога на друштвеним мрежама. На тим снимцима новинар је, према наводима истраге, дискредитовао породицу осумњичених и њихове послове.
Жртва је наводно пристала на њихове захтјеве и испунила их у наредном периоду.
Извори из правосуђа потврдили су за агенцију Mediafax да је оштећени у овом случају градоначелник Баиа Маре, Јоан Дору Данкуш.
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Током претреса истражитељи су пронашли и заплијенили предмет коришћен за спречавање жртве да позове помоћ, електрошокер, кључ за лисице и друге доказе.
Судија за права и слободе при Букурештанском суду у четвртак је одредио притвор за троје осумњичених у трајању од 30 дана.
Истрагу су водили тужиоци ДИИЦОТ-а у сарадњи са полицајцима Дирекције за криминалистичке истраге румунске Генералне полицијске инспекције.
Градоначелник Баија Маре Јоан Дору Данкуш огласио се на Фејсбуку, где је потврдио да је био жртва отмице и покушаја уцјене. Навео је да је дуго размишљао да ли да јавно говори о ономе што му се догодило, јер не жели да тражи сажаљење.
"Нећу дозволити да ме уцјењују и не могу бити жртва мафијашких кланова, којих нема мало, а који покушавају да из сијенке управљају градом Баија Маре. Ја сам једноставан човјек, али сам истовремено и градоначелник овог града, због чега дугујем истину, изречену смирено и у право вријеме, али без детаља који би могли да ометају рад истражитеља", написао је Данкуш.
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Он је упозорио да ће његово обраћање садржати опис болног искуства за њега и његову породицу, али да не жели да износи детаље који би могли додатно да повриједе његове најближе.
Према његовим ријечима, особе које су навикле да по сваку цијену добију оно што желе погрешно су процијениле да могу да га застраше, понизе и приморају да им обезбиједи оно што закон не дозвољава, а његова савјест не може да прихвати.
"Тражили су приступ утицају, дозволе за оно што је нелегално изграђено, помоћ у судским поступцима које градска управа води против њих, као и подршку у другим неморалним пословима. Када су схватили да то не могу да добију подмићивањем, покушали су да ме уцијене. Када су видјели да нисам подложан уцјени, покушали су да остваре своје намјере методама достојним најнижих мафијашких кругова", навео је градоначелник.
Данкуш је потврдио да је био противправно заточен, везан лисицама и изложен понижењима како би осумњичени направили материјал којим би га касније уцјењивали.
"Ни на тај начин нису успели да ме сломе! Урадио сам оно што ради човјек који нема шта да крије и нема о чему да преговара - отишао сам код надлежних органа", написао је.
Додао је да неће износити додатне детаље јер је, прије свега, отац и не жели да додатно угрожава психичко стање своје дјеце. Како је навео, његова породица је посљедњих мјесеци емотивно и физички тешко подносила покушаје овог клана да изврши притисак на њега.
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Градоначелник је истакао да су поједини искусни припадници Дирекције за криминалистичке истраге били затечени када су чули детаље случаја, али да су их озбиљно схватили, спровели истрагу и довели до првих претреса и хапшења у Баиа Маре.
"Посљедња ријеч припада тужиоцима и судијама, у које имам повјерења. Вјерујем да у правној држави нико не може бити изнад закона, без обзира на то колико се утицајним сматра или какве везе тврди да има", поручио је Данкуш.
На крају је поновио да неће дозволити да буде уцјењен, застрашен или потчињен, захвалио породици, сарадницима и грађанима који су му пружили подршку и поручио да ће наставити да обавља свој посао.
(Телеграф)
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