Ким Џонг Ун покренуо офанзиву

13.09.2025
16:13
Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун покренуо је дипломатску офанзиву према Јужној Кореји у настојању да стекне међународно разумијевање за политику Пјонгјанга и његове одлуке да одустане од мирног уједињења.
Дипломатски извори су за "Кјодо" навели да је Ким, када је дебитовао на мултилатералној дипломатској сцени почетком овог мјесеца на догађајима поводом обиљежавања 80. годишњице побједе у Другом свјетском рату у Пекингу, изнео тај став Сјеверне Кореје на састанцима са кинеским предсједником Си Ђинпингом и руским предсједником Владимиром Путином.
Подсјећа се да је кинеско министарство спољних послова саопштило да је Си рекао Киму током разговора 4. септембра да је Пекинг одржао објективан и праведан став према Корејском полуострву, као и да ће уложити максималне напоре да се очува мир и стабилност на том подручју. Извори су рекли да је Ким у августу наложио високим званичницима сјевернокорејског министарства спољних послова да промовишу нови став према Сеулу, као и да је сјевернокорејски лидер дао сличне коментаре у разговорима са Путином 3. септембра у Пекингу.
Извори тврде да је Путин тада изразио подршку ставу Пјонгјанга. Такође наводе да Сјеверна Кореја планира да пошаље високог званичника на засједање Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку касније овог мјесеца, гдје се очекује да ће промовисати, како се истиче, непријатељску политику Пјонгјанга према Јужној Кореји и бранити сјевернокорејски нуклеарни програм.
Сјеверна Кореја је крајем августа први пут послије седам година послала шефа академске институције у Монголију, тражећи разумијевање и подршку за непријатељску политику Пјонгјанга према Сеулу и напуштање мирног уједињења, навели су извори.
Сестра сјевернокорејског лидера Ким Јо Џонг пренијела је 19. августа план спољне политике свог брата за "предузимање превентивних контрамјера против непријатељских држава" током састанка са главним генералним директорима Министарства спољних послова те земље, јавили су сјевернокорејски медији.
Ким Јо Џонг је рекла да Јужна Кореја не може да буде дипломатски партнер Сјеверне Кореје. У међувремену, сјевернокорејска новинска агенција КЦНА јавила је да је Ким почетком ове седмице извршио инспекцију Института за оклопно оружје и Институт за електронско оружје при Академији одбрамбених наука.
Агенција наводи да ће владајућа Радничка партија Сјеверне Кореје на свом сљедећем конгресу заступати "политику истовременог подстицања изградње нуклеарних снага и конвенционалних оружаних снага". Конгрес владајуће странке, који се одржава два пута у деценији, посљедњи пут је одржан у јануару 2021.
