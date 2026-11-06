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Кинеска компанија "Икспенг" представила аутомобил са летјелицом

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АТВ редакција
06.11.2026 10:06

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Кинеска компанија "Икспенг" представила је у Шангају иновативни аутомобил у чијем се пртљажнику налази електрична летјелица којом возачи могу самостално да пилотирају.
Фото: Srna

Кинеска компанија "Икспенг" представила је у Шангају иновативни аутомобил у чијем се пртљажнику налази електрична летјелица којом возачи могу самостално да пилотирају.

Представници ове компаније рекли су Срни да је ријеч о производу развијеном у оквиру концепта нисковисинске економије који треба да рекреативно летење учини доступнијим.

Производ се састоји од хибридног аутомобила који служи као носач летјелице и електричне летјелице која се смјешта у пртљажник возила.

Аутомобил има хибридни погон, који комбинује кориштење горива и пуњење батерије, а његов укупни домет износи око 1.000 километара.

Летјелица је потпуно електрична и није ријеч о дрону, већ о ваздухоплову којим управља пилот, због чега је за њено кориштење потребна одговарајућа дозвола, преноси Срна.

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Из компаније су навели да летјелица са једним пуњењем може да пређе око 20 километара, док лет траје приближно 20 минута на висини до 120 метара.

Производ је у овој фази намијењен искључиво рекреативном летењу, а не превозу путника или хитним интервенцијама.

Потенцијалним купцима обезбијеђена је бесплатна обука за управљање летјелицом, док се батерија након лета може допунити у самом аутомобилу.

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Тагови :

Кина

Аутомобил

летјелица

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