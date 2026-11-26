Аутор:АТВ редакција
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Кинеске власти објавиле су план развоја и примјене комуникационе мреже шест ге, која би требало да буду завршене до 2030. године, пренијела је Синхуа.
Циљ плана је унапређење развоја нове мреже и завршетак изградње система сателитског интернета у ниској Земљиној орбити.
Осим тога, Кина ће промовисати развој интегрисаних мрежа великих размјера, попут индустријског интернета и интернета за возила, знатно ће побољшати развој "паметне" инфраструктуре и даље ће јачати индустријски екосистем, наводи се у плану.
Утврђене су мјере за побољшање основних мрежа, мрежа заснованих на свемиру и међународних мрежа, као и интегрисаних мрежа, што ће комуникације учинити паметнијим, еколошки прихватљивијим, безбеднијим и отпорнијим.
Када је ријеч о индустријском екосистему, план позива на убрзање развоја ултрабрзе оптичке комуникације, као и на интеграцију компјутерских ресурса и комуникационих мрежа.
Тежиће се унапређењу технолошког истраживања дубоког свемира, Земље, далеког мора, уз истовремено промовисање интеграције интерфејса мозак-рачунар кроз вјештачку интелигенцију, преноси Срна.
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