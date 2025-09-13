Киркова удовица: Немате појма шта сте управо ослободили широм САД и свијета

Извор:
Удовица Чарлија Кирка, Ерика, одржала је емотиван говор у којем је захвалила хитним службама на покушају спашавања живота њеног супруга, који је убијен у пуцњави на универзитетском кампусу у Утаху.
У преносу уживо, стојећи поред празне столице коју је њен супруг користио за снимање поткаста, цитирала је Библију и говорила о његовој љубави према Доналду Трампу, Џеј Ди Вансу, Сједињеним Државама и њихово двоје дјеце, пише Би-би-си.
Кирк, познати десничарски активиста, убијен је у сриједу током јавног наступа у Јути. Осумњичени за убиство, Тајлер Робинсон, ухапшен је јуче увече након што се предао полицији.
Пренос из сједишта организације "Turning Point USA"у Аризони започео је минутом ћутања, док је камера приказивала празну столицу Чарлија Кирка, преноси Индеx.хр.
God Bless 'YOU' and the 'CHILDREN', Erika Kirk ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 🙏 🙏 🙏 🙏 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 — Movie Mad Nan. (@Moviemadnan) September 13, 2025
God Bless 'CHARLIE KIRK', 'Lest We Forget' ❤️ ❤️ ❤️ ❤️🙏 🙏 🙏🙏 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸. pic.twitter.com/jDeOsLaM2Z
"Господине предсједниче, мој супруг вас је волио. И знао је да и ви волите њега", рекла је кроз сузе. Захвалила је и потпредсједнику Вансу и његовој супрузи што су пратили ковчег до Аризоне.
“Али највише од свега, Чарли је волио своју дјецу. И волио је мене. Свим срцем. И побринуо се да то знам сваки дан."
