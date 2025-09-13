Logo

Киркова удовица: Немате појма шта сте управо ослободили широм САД и свијета

Извор:

Индекс

13.09.2025

08:59

Коментари:

0
Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka
Фото: Printscreen/Youtube/LiveNOW from FOX

Удовица Чарлија Кирка, Ерика, одржала је емотиван говор у којем је захвалила хитним службама на покушају спашавања живота њеног супруга, који је убијен у пуцњави на универзитетском кампусу у Утаху.

У преносу уживо, стојећи поред празне столице коју је њен супруг користио за снимање поткаста, цитирала је Библију и говорила о његовој љубави према Доналду Трампу, Џеј Ди Вансу, Сједињеним Државама и њихово двоје дјеце, пише Би-би-си.

Кирк, познати десничарски активиста, убијен је у сриједу током јавног наступа у Јути. Осумњичени за убиство, Тајлер Робинсон, ухапшен је јуче увече након што се предао полицији.

ukrajina rusija svo

Свијет

Велики напредак Руса: Оборена 42 украјинска дрона

Пренос из сједишта организације "Turning Point USA"у Аризони започео је минутом ћутања, док је камера приказивала празну столицу Чарлија Кирка, преноси Индеx.хр.

"Господине предсједниче, мој супруг вас је волио. И знао је да и ви волите њега", рекла је кроз сузе. Захвалила је и потпредсједнику Вансу и његовој супрузи што су пратили ковчег до Аризоне.

HENRI-KAVIL-130925

Култура

Драма на сету: Хенри Кавил задобио тешке повреде

“Али највише од свега, Чарли је волио своју дјецу. И волио је мене. Свим срцем. И побринуо се да то знам сваки дан."

Подијели:

Таг:

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велики напредак Руса: Оборена 42 украјинска дрона

Свијет

Велики напредак Руса: Оборена 42 украјинска дрона

10 ч

0
Драма на сету: Хенри Кавил задобио тешке повреде

Култура

Драма на сету: Хенри Кавил задобио тешке повреде

10 ч

0
Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

Свијет

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

10 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

19

30

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

19

30

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner