Китови убице потопили једрилицу: Напад трајао пет минута

Извор:

Телеграф

15.09.2025

07:46

Коментари:

1
Napad kitova ubica Portugalija
Фото: Printscreen/Instagram

Јато китова убица је у суботу поподне напало и потопило једрилицу код Коста да Капарике, близу плаже Фонте да Теља у Португалији.

Петоро чланова посаде је затражило медицинску помоћ, али се добро осјећају. Скипер оближњег брода, који је први притекао у помоћ људима са једрилице, испричао је како се све десило.

Како је рекао, он је био на излету посматрања делфина са клијентима, када је примијетио да брод прави чудне покрете. Тада је видио да су китови убице напали једрилицу.

Policija

Хроника

Лопов однио новац и породично злато: Породица нуди награду

Орке су наводно два или три пута удариле у једрилицу, а напад је трајао чак пет минута. На снимку на друштвеним мрежама види се како орке прилазе броду па нестају испод њега и ударају га, док он почиње да лелуја по води. У једном тренутку у снимку се види како је једрилица потонула.

Туристички брод је успио да спасе људе на једрилици, која је, упркос напорима да је одвуче, на крају потонула. У међувремену је стигла и морнарица и сви су безбједно превезени на обалу.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Нека нам је срећан Дан српског јединства

Медији су пренијели да је једрилица потонула "за мање од сат времена" након што су кормило и труп уништени.

Додаје се да ово није једино пловило које су напале орке у португалским водама. Укупно девет људи је спасено у суботу поподне са двије једрилице: поменута једрилица, која је превозила пет људи, и туристички брод код залива Кашкаиш, са четири особе на њему.

(Телеграф)

Коментари (1)
