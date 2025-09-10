Ко је Чарли Кирк, Трампов сарадник упуцан пред масом?

Извор:
Конзервативни активиста Чарли Кирк упуцан је у сриједу током једног догађаја у савезној држави Јути, пренио је ЦНН.
Кирк (31) био је на кампусу једног универзитета у Јути гдје је започињао своју "Америчку турнеју повратка", гдје је био домаћин свог сада већ озлоглашеног стола "Докажи ми да нисам у праву", гдје публика јавно расправља са њим.
Према америчким медијима, више од 6.000 људи потписало је петицију којом се тражи од Државног универзитета Јуте да забрани Кирку да дође на њихов кампус 30. септембра на још један од његових догађаја.
Кирк је постао национална личност као конзервативни инфлуенсер и као оснивач Турнинг Поинт УСА, организације која се залаже за конзервативну политику на средњошколским и универзитетским кампусима.
2024. године говорио је на Републиканској националној конвенцији у Милвокију, гдје је одржао говор фокусирајући се на оно што Кирк каже да је чуо од младих људи широм САД.
Кирк је развио блиске везе са предсједником и његовом породицом током Трамповог првог мандата, а недавно се појавио у Овалном кабинету у мају, присуствујући церемонији полагања заклетве судије Жанин Пиро.
"Освојио сам младе људе са 37%. Ниједан републиканац никада није побиједио, а ја сам побиједио са 37%. И Чарли Кирк ће вам рећи, ТикТок је помогао, али је и Чарли Кирк помогао. Случајно се нашао овдје. Погледајте га. Воли што помињемо то име - зар не, Чарли? Одлично се снашао и цијеним сву помоћ", рекао је Трамп.
На скупу уочи инаугурације, Трамп је похвалио Кирка и његову "војску младих људи".
"Желим да се захвалим Чарлију. Чарли је фантастичан. Мислим, овај момак. Не вјерујте овим стварима када чујете да су дјеца либерална. Нису либерална. Можда су некада била, али више нису", рекао је у јануару.
Кирк је један од најистакнутијих про-Трампових активиста и конзервативних медијских личности у Сједињеним Државама.
У октобру 2020. године, Кирк почео је да води свакодневну трочасовну радио емисију под називом "Шоу Чарлија Кирка" на радио каналу "Ансвер" компаније Салем Медиа.
Године 2024, НБЦ Неwс је извијестио да су интерни подаци показали да се Кирков подкаст преузима између 500.000 и 750.000 пута дневно. Тренутно је рангиран на 13. мјесту на Епловој листи подкаста.
Током своје каријере је јавно промовисао конзервативну и Трампову политику, дезинформације о КОВИД-19, критичку теорију расе и научни консензус о климатским промјенама.
