Аутор:АТВ редакција
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Нова градоначелница Лос Анђелеса Нитија Раман у САД је стигла као шестогодишња дјевојчица из Индије, а прије уласка у политику бавила се урбанизмом и питањем бескућништва.
У Градско вијеће ушла је 2020. године побједом коју је „Лос Анђелес тајмс“ назвао политичким земљотресом.
Раман (45) рођена је 1981. године у индијској држави Керала, у тамилској породици. Када је имала шест година, породица се преселила у америчку савезну државу Луизијану, а америчко држављанство добила је са 22 године. На Харварду је дипломирала друштвене науке 2003. године, а на Технолошком институту Масачусетса (МИТ) магистрирала урбано планирање.
Након студија вратила се у Индију и основала истраживачку организацију „Транспарент Ченај“, која се бавила побољшањем санитарних услова у том граду.
У Лос Анђелес је дошла 2013. године и запослила се у градској управи, а 2017. године основала је и водила непрофитну коалицију „СЕЛАКС“, која пружа помоћ бескућницима. Била је и извршна директорица организације „Тајмс Ап Ентертејнмент“.
У Градско вијеће изабрана је 2020. године у четвртом дистрикту, када је са 52,9 одсто гласова побиједила актуелног вијећника Дејвида Рјуа. Према писању „Лос Анђелес тајмса“, био је то први пут након 17 година да изазивач побиједи вијећника који је већ био на функцији.
Кампању су јој носили волонтери, већином из локалног огранка Демократских социјалиста Америке, који су покуцали на више од 83.000 врата. Полицијски синдикат снажно јој се противио и потрошио више од 200.000 долара на подршку Рјуу.
Године 2024. поново је изабрана, већ у првом кругу, са 50,6 одсто гласова, иако су против ње кампању водили крупни донатори, власници некретнина и синдикати полиције и ватрогасаца.
Двије године раније нашла се у средишту скандала због процурјелог снимка разговора тадашње предсједнице Градског вијећа Нури Мартинез и вијећника Кевина де Леона и Гила Седила, који су планирали да прекрајањем граница дистрикта подијеле Кореатаун, важан дио њеног бирачког тијела, и тако јој отежају поновни избор.
Након тога предложила је да границе дистрикта убудуће одређује независна комисија. Полиција ју је у јуну 2023. године ухапсила на протесту подршке хотелским радницима јер је одбила да напусти мјесто окупљања.
Један од најзначајнијих успјеха у Градском вијећу остварила је у новембру 2025. године, када је усвојен њен приједлог да се годишње повећање станарина у становима под заштитом ограничи на четири одсто. У таквим становима живи готово половина становника града, а правила су пооштрена први пут након 40 година, наводи „Лос Анђелес тајмс“.
Била је једна од троје вијећника који су гласали против забране шаторских насеља у којима живе бескућници у близини школа и вртића, уз образложење да се тиме људи само премјештају из једног дистрикта у други.
Залагала се и за изградњу стамбених зграда средње величине у близини станица јавног превоза, у четвртима предвиђеним само за породичне куће, али је Градско вијеће одбило тај приједлог.
У кампањи за градоначелницу критиковала је програм „Инсајд сејф“, којим је одлазећа градоначелница Карен Бас настојала да бескућнике склони са улица, оцјењујући га финансијски неодрживим.
Тражила је и већу подршку филмској индустрији, а избјегавала је гласање о дијелу приједлога који се односе на филмску продукцију, уз образложење да би могла бити у сукобу интереса јер њен супруг, сценариста Вали Чандрасекарен, ради у тој индустрији.
Са супругом има близанце, сина и кћерку, а породица живи у четврти Силвер Лејк.
Према пројекцији телевизије Ен-Би-Си њуз, након пребројаних око 76 одсто гласова, Раман је имала 52,1 одсто, а Бас 47,9 одсто.
(Кликс)
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