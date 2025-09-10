Logo
Large banner

Ко је Себастијан Лекорњу, нови премијер Француске?

Извор:

Агенције

10.09.2025

09:37

Коментари:

0
Себастијан Лекорњу, премијер Француске
Фото: Tanjug / AP

Новоизабрани премијер Француске Себастијан Лекорњу служио је у шест узастопних влада откако је предсједник Емануел Макрон ступио на власт 2017. године, а од тада је обављао неколико функција, од којих је посљедња функција министра оружаних снага.

Лекорњу (39) је био на функцији државног секретара при Министарству за еколошку и инклузивну транзицију (2017-2018), министра делегата за локалне власти (2018-2020) и министра за прекоморске територије (2020-2022).

Затим је именован за министра оружаних снага Француске, што је функција коју је до јуче обављао три године, у узастопним владама Елизабет Борн, Габријела Атала, Мишела Барнијеа и Франсоа Бајруа, преноси БФМ.

Француска телевизија оцјењује да избор Лекорњуа на чело владе није изненађење и подсјећа да је он био фаворит за новог премијера и након што је Мишелу Барнијеу изгласано неповјерење прошлог децембра.

Наводи се да је, поред лојалности Емануелу Макрону, бивши министар изабран на функцију премијера и због блиских веза са љевицом, као и добрих односа са крајње десничарским Националним окупљањем (РН).

- Он је лијепог васпитања, пристојан је човјек. Имамо добар однос са њим - рекао је један посланик РН прије именовања Лекорњуа.

Прије него што се придружио странци Република у покрету 2017. године, Лекорњу је припадао републиканцима, из чијих редова је исте године избачен.

БФМ наводи да Лекорњуа сада чекају тешки преговори са различитим странкама у Парламенту, са циљем гласања о буџету, у чему неколико претходних премијера под Макроном није успјело.

Иако се у медијима не појављује често, нови премијер Француске је доспио у први план медијске пажње због рата у Украјини, настојећи да оркестрира ''поновно наоружавање“ земље и европске безбједносне гаранције за Кијев.

Такође је био у првим редовима у напорима за интензивирање европске сарадње у одбрамбеној индустрији, посебно са Њемачком.

Након напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, Макрон га је послао на регионалну турнеју како би преговарао о ослобађању француских талаца из Појаса Газе, а Лекорњу је касније рекао да му је положај у Министарству одбране омогућио да управља ''највећим геополитичким преокретом од Другог свјетског рата“.

Подијели:

Тагови:

Себастијан Лекорњу

Француска

Емануел Макрон

pala vlada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Макрон именовао новог премијера: Министар војске на челу владе

Свијет

Макрон именовао новог премијера: Министар војске на челу владе

1 д

0
"Француска уморна од Макронове срамоте"

Свијет

"Француска уморна од Макронове срамоте"

1 д

1
Макрон одговара на блокаде: Спремно 80.000 полицајаца

Свијет

Макрон одговара на блокаде: Спремно 80.000 полицајаца

2 д

0
Да ли је угрожен опстанак Француске?

Свијет

Да ли је угрожен опстанак Француске?

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner