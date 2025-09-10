Ко је Себастијан Лекорњу, нови премијер Француске?

Извор:
10.09.2025
09:37
Новоизабрани премијер Француске Себастијан Лекорњу служио је у шест узастопних влада откако је предсједник Емануел Макрон ступио на власт 2017. године, а од тада је обављао неколико функција, од којих је посљедња функција министра оружаних снага.
Лекорњу (39) је био на функцији државног секретара при Министарству за еколошку и инклузивну транзицију (2017-2018), министра делегата за локалне власти (2018-2020) и министра за прекоморске територије (2020-2022).
Затим је именован за министра оружаних снага Француске, што је функција коју је до јуче обављао три године, у узастопним владама Елизабет Борн, Габријела Атала, Мишела Барнијеа и Франсоа Бајруа, преноси БФМ.
Француска телевизија оцјењује да избор Лекорњуа на чело владе није изненађење и подсјећа да је он био фаворит за новог премијера и након што је Мишелу Барнијеу изгласано неповјерење прошлог децембра.
Наводи се да је, поред лојалности Емануелу Макрону, бивши министар изабран на функцију премијера и због блиских веза са љевицом, као и добрих односа са крајње десничарским Националним окупљањем (РН).
- Он је лијепог васпитања, пристојан је човјек. Имамо добар однос са њим - рекао је један посланик РН прије именовања Лекорњуа.
Прије него што се придружио странци Република у покрету 2017. године, Лекорњу је припадао републиканцима, из чијих редова је исте године избачен.
БФМ наводи да Лекорњуа сада чекају тешки преговори са различитим странкама у Парламенту, са циљем гласања о буџету, у чему неколико претходних премијера под Макроном није успјело.
Иако се у медијима не појављује често, нови премијер Француске је доспио у први план медијске пажње због рата у Украјини, настојећи да оркестрира ''поновно наоружавање“ земље и европске безбједносне гаранције за Кијев.
Такође је био у првим редовима у напорима за интензивирање европске сарадње у одбрамбеној индустрији, посебно са Њемачком.
Након напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, Макрон га је послао на регионалну турнеју како би преговарао о ослобађању француских талаца из Појаса Газе, а Лекорњу је касније рекао да му је положај у Министарству одбране омогућио да управља ''највећим геополитичким преокретом од Другог свјетског рата“.
