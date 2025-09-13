Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Извор:
Људи који познају Тајлера Робинсона, осумњиченог да је убио америчког патриоту Чарлија Кирка, кажу да је био тих и стидљив, наводи Си-Ен-Ен.
Двадесетдвогодишњи Робинсон одрастао је у једном од предграђа у америчкој држави Јута и имао добре оцјене у школи, преносе амерички медији.
Док полиција још истражује убиство, власти су указале на оно што су описали као антифашистичке поруке угравиране на чаурама метака у пушци пронађеној у близини смртоносног пуцњаве као потенцијални доказ политичког мотива.
"На једном метку је било уписано 'Хеј, фашисто, хватај'. Члан Робинсонове породице рекао је истражитељима да је Тајлер постао 'политички настројенији последњих година' и да је посебно критиковао Кирка на недавној породичној вечери", рекао је гувернер Јуте Спенсер Кокс.
Људи који су познавали Робинсона описали су различита сјећања на његове политичке склоности.
Електричар који је радио са Робинсоном на послу прије само неколико недјеља, и замолио је да остане анониман, као и други који су говорили о Робинсону, због осјетљивости ситуације, описао је свог колегу као стидљиву особу која није била причљива осим ако му се неко није обратио.
"Робинсон није причао о политици, осим ако неко није покренуо тему. Није био превише наклоњен Трампу или Чарлију Кирку", рекао је електричар.
Бивши школски друг је рекао да Робинсон био "тих све вријеме" и "помало шашав", додајући да се не сјећа да је давао забрињавајуће изјаве или да је упадао у невоље.
"Било је забавно бити у његовом друштву и разговарати са њим. Само је био помало стидљив и није се често отварао", рекао је он.
Тајлер Робинсон је најстарији од тројице браће. Његов отац води фирму за уградњу кухињских радних плоча и ормарића, а његова мајка је социјална радница.
Породица Робинсон припада мормонској вјери и активна је у црквеној заједници, пренио је Би-Би-Си.
"Они су врло брижни родитељи који воле своје синове и укључени су у живот заједнице", рекао је један од комшија за Си-Би-Ес њуз.
Прије хапшења, наводи Си-ен-ен, док је полиција објављивала слике осумњиченог стријелца, Робинсонов отац је постао убијеђен да су показали слику његовог сина и суочио се са њим.
"Тајлере, јеси ли ово ти? Ово личи на тебе", питао је сина, рекао је службеник за спровођење закона упознат са истрагом.
Тајлер је признао да је то он, рекао је извор, а када га је отац наговарао да се преда, одговорио је да би радије извршио самоубиство.
Ипак, отац га је потом убиједио да разговара са омладинским пастором и Робинсон је пристао да буде притворен.
