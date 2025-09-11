Logo
Кобре ухапсиле држављане БиХ

Извор:

АТВ

11.09.2025

23:07

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

У великој акцији аустријске полиције, у којој су учествовали и припадници Кобри, ухапшена су два држављанина Босне и Херцеговине који су учествовали у примопредаји 10 килограма кокаина вриједног око милион евра.

Хапшење је услиједило након опсежних истрага Савезне управе криминалистичке полиције и Покрајинске управе криминалистичке полиције Горње Аустрије. Наиме, четворица мушкараца двојица из Босне и Херцеговине те двојица из Хрватске ухапшена су на бензинској пумпи Ансфелден југ. Према полицијским подацима, мушкарци, старости између 40 и 60 година, покушавали су да продају десет килограма кокаина, пише портал "независне".

Полицијска истрага је открила да су двојица осумњичених допутовали возом из Хамбурга у Линц, гдје су се састали са другим посредником из Босне и Херцеговине. Курир који је прошверцовао кокаин из Словеније у Аустрију чекао је у Ансфелдену да им преда дрогу. Полицијски службеници специјалне полицијске јединице Кобра били су распоређени током хапшења нарко-банде у Ансфелдену.

Како преносе аустријски медији, било је више него очигледно да сви ухапшени припадали криминалној организацији те да су дјеловали као професионалци. Међу заплијењеним мобилним телефонима били су и такозвани криптовани мобилни телефони које често користе криминалне банде. Ови мобилни телефони омогућавају шифровану и неометану комуникацију.

Иначе, ухапшени су заправо људи са подебелим полицијским досијеима и то у више земаља Европе. Неки су већ осуђивани за трговину дрогом, према полицијским информацијама. Један од ухапшених је такође тражен по европској потјерници из Њемачке због више кривичних дјела.

Након хапшења сви су спроведени у затвор у Линцу.

