Код пензионера из БиХ пронађено 42.100 евра, сумња се на прање новца

Извор:

Независне

13.09.2025

07:50

Код пензионера из БиХ пронађено 42.100 евра, сумња се на прање новца
Фото: Pixabay

Држављанин Босне и Херцеговине ухваћен је у прекоморској луци Росток са више од 40.000 евра и без важећих докумената.

Како преносе њемачки медији, ријеч је о 71-годишњем мушкарцу, код којег је пронађено 42.100 евра у готовини.

Мушкарац је у Њемачку ушао трајектом из Шведске, али је приликом провјере недостајала потребна дозвола боравка.

Занимљивости

Славимо Полагање појаса Пресвете Богородице: Ево које би жене обавезно требало да се помоле

Током претреса, полицајци су пронашли велику количину готовине. Када је покушао да објасни поријекло новца, уопште није био убједљив.

Сумња на прање новца била је очигледна. У сарадњи са главном царинском службом Штралсунд, заплијењена је сума од 41.500 евра док се сва спорна питања не разјасне. Истовремено, у току је кривични поступак због неовлашћеног уласка, неовлашћеног боравка и прања новца, пишу Независне.

