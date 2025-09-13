Logo

Која су правила о смртној казни у Јути?

13.09.2025

17:34

Која су правила о смртној казни у Јути?
Фото: Prinscreen/X/ksl tv 5

Гувернер Јуте Спенсер Кокс рекао је да власти прикупљају све доказе које могу да ''траже смртну казну'' за Тајлера Робинсона, 22-годишњака за кога се верује да је одговоран за убиство Чарлија Кирка.

Смртна казна у Јути

Закони о смртној казни разликују се међу 27 америчких држава које још увијек спроводе смртну казну. Према Информативном центру о смртној казни, Јута носи смртну казну за убиство са смрћу.

Тајлер Робинсон-убица Чарлија Кирка

Свијет

Могао би бити стријељан: Трамп позвао да се Тајлеру Робинсону изрекне смртна казна

Јута је била прва држава која је поново увела смртну казну након што је та пракса поново уведена у Сједињеним Државама 1976. године. Гари Гилмор, осуђени убица, погубљен је стрељањем 1977. године, метода која је одобрена у само пет држава широм земље.

Од Гилмора, још шест људи је погубљено, укључујући Ронија Лија Гарднера, који је такође погубљен стрељањем 2010. године.

чарли кирк-осумњичени

Свијет

Вјештачка интелигенција ометала потрагу за убицом Чарлија Кирка

Неки су се надали да ће се окончати пракса у Јути. Два бивша републиканска посланика који су раније подржавали смртну казну, посланик В. Лоури Сноу и сенатор Данијел Мекеј, предложили су закон 2022. године, али је приједлог одбијен за само један глас.

Посљедње погубљење било је погубљење осуђеног убице и силоватеља Таберона Хонија у августу 2024. године, прво у држави у последњих 14 година, преноси Индекс.хр.

Смртна казна

SAD

Доналд Трамп

