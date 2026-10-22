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Колумбија у највећој рацији икада, у Картагени заплијенила 7,6 тона кокаина

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22.10.2026 06:44

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Колумбија је заплијенила 7,6 тона кокаина скривеног у бродском контејнеру у луци Картагена, у операцији коју су власти описале као највећу запљену дроге у посљедњој деценији.
Фото: X/printscreen

Колумбија је заплијенила 7,6 тона кокаина скривеног у бродском контејнеру у луци Картагена, у операцији коју су власти описале као највећу запљену дроге у посљедњој деценији.

Кријумчари су кокаин сакрили у праху нерафинисаног шећера од шећерне трске, а пошиљка је била намијењена Холандији, преноси портал „Сити пејпер Богота“.

Операцију су у уторак извели припадници колумбијске националне полиције и Дирекције за борбу против наркотика (ДИРАН), у сарадњи са америчком Управом за сузбијање дрога (ДЕА). Улична вриједност заплијењене пошиљке процијењена је на 42 милиона америчких долара.

Предсједник Колумбије Абелардо де ла Еспријеља описао је запљену као велику побједу у борби против трговине дрогом и похвалио националну полицију, истичући да је ријеч о „највећем ударцу забиљеженом у посљедњих 10 година“.

„Нека ово буде јасно трговцима дрогом: није важно како скривате дрогу нити које методе користите да бисте покушали да заварате наше власти. Пронаћи ћемо вас и ударити тамо гдје вас највише боли – по вашим криминалним структурама и финансијама“, поручио је колумбијски предсједник.

Лука Картагена, смјештена на колумбијској обали Карипског мора, представља важно чвориште међународне поморске трговине. Запљена великих пошиљки кокаина у овој луци може да поремети мреже кријумчарења које дрогу пребацују на европска и друга међународна тржишта.

(РТС)

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Тагови :

Колумбија

Дрога

Полиција

хапшење

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