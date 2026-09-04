Комесар за миграције поднио оставку због пријетњи смрћу

Аутор:АТВ редакција
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Комесар за миграције и инклузију за покрајину Доња Саксонија, на сјеверу Њемачке, Дениз Курку саопштио је да подноси оставку након што је добио пријетње смрћу и претрпио друга узнемиравања повезана са пуцњавом у којој је шест људи погинуло у установи за мајку и дијете у јуну ове године.
Курку је навео као разлоге навео озбиљно непријатељство и анимозитет, пријетње по живот и лажне оптужбе везане за напад у граду Штадеу.
Истражиоци тврде да је Куркуова ташта возила аутомобил за бјекство 45-годишњег мушкарца оптуженог да је убио шест радника за заштиту младих у установи у очигледном спору око старатељства.
Власти још утврђују какву је тачну улогу Куркуова ташта играла у нападу, преноси ДПА.
Курку је рекао да више не може да прописно обавља своје дужности у датим околностима, указујући на пријетње против њега и лажне тврдње које су се прошириле у медијима и на друштвеним мрежама.
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Он је изјавио да није познавао осумњиченог нити породицу мушкарца, да није био укључен у спор око старатељства и да није имао претходна сазнања о наводном кривичном дјелу.
Осумњичени у инциденту је имао заказан састанак у објекту у Штадеу, западно од Хамбурга. Састанак се односио на старатељство над његовом тромјесечном ћерком. Дијете и њена мајка нису биле међу шест жртава.
Осумњичени нападач је притворен убрзо након пуцњаве.
Курку је преузео функцију комесара у новембру 2022. године. Према подацима државне канцеларије Доње Саксоније, кабинет намјерава да ускоро одлучи о његовом насљеднику, преноси Срна.
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