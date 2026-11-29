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Према најновијим прелиминарним резултатима ванредних парламентарних избора у Шпанији, након пребројаних око 30 одсто гласова, конзервативна Народна партија (PP) освојила је 132 мандата, док социјалисти (ПСОЕ) имају 120 посланичких мјеста.
Крајње десничарски Вокс освојио је 49 мандата, што значи да би ПП и Вокс заједно имали 181 посланика, односно пет више од 176 мандата, колико је потребно за парламентарну већину и формирање владе.
Према тренутно доступним подацима, расподјела мандата изгледа овако:
Излазност је, према прелиминарним подацима, износила 79 одсто, али ни тај податак још није коначан.
Резултати указују на могућност промене власти у Шпанији, с обзиром на то да би досадашњи опозициони блок, који чине ПП и Вокс, могао да обезбеди већину у парламенту.
Подсјетимо, у Шпанији су данас одржани ванредни парламентарни избори на којима грађани бирају 350 посланика доњег дома парламента.
За формирање парламентарне већине потребно је најмање 176 мандата.
Премијер Педро Санчез, који је на челу мањинске коалиционе владе и на власти је од 2018. године, расписао је изборе након вишемјесечне парламентарне блокаде и пада подршке његовој влади, послије двије тешке несреће на мрежи брзих пруга у којима је погинуло више од 100 људи.
Главни ривали социјалистима су конзервативна Народна партија (PP), коју предводи Алберто Нуњез Фејхо, и крајње десничарски Вокс.
Раније вечерас, одмах након затварања бирачких места у 20 часова, анкета агенције Сигма Дос за шпански јавни сервис РТВЕ показала је да су ПП и Вокс близу освајања парламентарне већине.
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