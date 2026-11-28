Аутор:АТВ редакција
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Шпанци у недјељу излазе на пријевремене изборе који би могли донијети смјену власти након неколико друштвених и политичких криза у земљи посљедњих мјесеци.
Посљедње анкете прије законске забране објављивања, која важи пет дана прије избора, предвиђају крај владавине странке ПСОЕ Педра Санчеза и долазак деснице на власт.
Народна странка (ПП) Алберта Нуњеза Фејхооа води у готово свим истраживањима, а заједно с крајње десним Воксом (Vox) има изгледну апсолутну већину.
Ако Народна странка и Вокс формирају заједничку владу, то ће бити први пут од краја диктатуре Франсиска Франка 1975. године да крајња десница улази у шпанску владу. Лидер ПП-а Фејхоо у новембру је изјавио да даје предност мањинској влади уз парламентарну подршку Вокса, али није искључио ни коалициони договор.
Врхунац предизборне кампање био је у четвртак увече на телевизијском сучељавању четворо кандидата: Санчеза, Фејхооа, лидера Вокса Сантијага Абаскала и Аде Колау из лијевог савеза Френте Амплио (Широки фронт).
Тон је од првог минута био оштар. Кандидати су се међусобно вријеђали и једни друге називали лешинарима, кукавицама, криминалцима и будалама. Због законске забране објављивања анкета у завршници кампање нема репрезентативних истраживања о томе ко је побиједио.
Изборе је директно изазвала стамбена криза. Конгрес је 2. октобра одбацио два хитна владина декрета о заштити закупаца и регулисању закупа, са 172 гласа за и 178 против. Након тога Санчез је расписао изборе. „Дошло је вријеме да Шпанци одлуче какву будућност желе”, рекао је.
Окидач кризе било је принудно исељење 87-годишње Марикармен Абаскал 23. септембра из мадридског стана у којем је живјела од 1956. године.
Она је уредно плаћала закупнину, али судови су, све до Врховног суда, пресудили да је њен наслијеђени уговор уз замрзнуту „стару закупнину” одавно истекао. Нови власник, инвестициона компанија, тражио је закупнину три пута вишу од њене пензије. Принудно исељење било је формално законито, али је дигло нацију на ноге.
Старица је умрла 7. октобра, након двије седмице у болници. Њено избацивање и смрт покренули су талас протеста широм земље.
Према ријечима Хавијера Карбонела из бриселског Центра за европску политику (ЕПЦ), пораз у Конгресу разоткрио је слабост која актуелну владу прати од почетка мандата – није имала поуздану парламентарну већину, него партнере који реагују на расположење медија и јавности. Влада од 2023. године није изгласала ниједан цјеловит буџет, а редовни избори ионако би се морали одржати до љета 2027. године.
Притисак се гомилао и на другим пољима. Бивши министар саобраћаја и бивши организациони секретар ПСОЕ-а Хосе Луис Абалос у јуну је правоснажно осуђен на 24 године затвора због корупције.
Његов насљедник на челу страначке организације Сантос Сердан био је у притвору због сумње на мито. Премијерова супруга Бегоња Гомез чека суђење због трговине утицајем. Премијеров брат Давид неправоснажно је осуђен на девет година забране рада у јавној служби, а осуђен је и бивши главни државни тужилац Алваро Гарсија Ортиз.
Санчез све то назива прогоном своје породице.
Све то додатно су отежали јануарски владин декрет о легализацији око 500.000 миграната, тежак историјски пораз ПСОЕ-а на регионалним изборима у Андалузији у мају те велика јулска мигрантска криза у Сеути.
Санчез (54), премијер од 2018. године, тражи нови мандат за социјалисте.
Фејхоо, бивши предсједник покрајине Галиције, води Народну странку, која је 2023. године била релативни побједник избора са 33,1 одсто гласова и 137 од 350 посланика, али није саставила владу. Вокс је тада освојио 12,4 одсто гласова и 33 мандата, а сада му се прогнозира готово двоструко више.
Лијево од ПСОЕ-а наступа Френте Амплио, који чине Сумар, Уједињена љевица (Izquierda Unida), Мас Мадрид и каталонски Комунс. Предводи га бивша градоначелница Барселоне Ада Колау. Подемос Ирене Монтеро на изборе излази самостално, док у Каталонији наступа у сарадњи с ЕРЦ-ом Габријела Руфијана.
Анкета Ел Паиса, посљедња прије забране, даје ПП-у 31,8 одсто гласова и 130 мандата. ПСОЕ-у даје 30,9 одсто гласова и 124 мандата, а Воксу 17,3 одсто гласова и 57 посланика.
У том случају би ПП и Вокс заједно имали 187 посланика, 11 изнад прага од 176. И већина осталих агенција десници предвиђа апсолутну већину.
Изузетак је државни Центар за социолошка истраживања (ЦИС), који је и раније прецјењивао социјалисте. Према њиховој октобарској процјени, заснованој на више од 45.000 интервјуа, ПСОЕ добија 33,3 одсто гласова и до 143 мандата, а ПП 25,5 одсто гласова и до 106 мандата. ПП и Вокс заједно би имали највише 171 мандат.
Изненађење у формирању владе ипак није искључено. Санчез је 2023. године био једнако отписан, а ипак је формирао већину с регионалним странкама.
„Суочава се с тешким изгледима, али и његови противници када се суоче с њим”, упозорава Карбонел из ЕПЦ-а и додаје да „Д'Онтов систем кажњава расцјепкану љевицу”.
„Санчезу је оно што се догађа лијево од њега важније него прије”, на истом трагу оцјењује Чатам хаус (Chatham House).
Непознаница је и однос ПП-а и Вокса. Фејхоо је још прошле године обећавао да коалиције с Воксом „никада неће бити”, а у јуну је први пут прихватио ту могућност.
Сада каже да одлука о коалицији „не зависи од њега, него од бирача” и да жели владати сам.
Вокс не открива хоће ли тражити министарства или ће владу подржавати и надзирати споља.
Лидер странке Абаскал, који се отворено позива на Трампа и Милеија, Санчезову владу назива „нелегитимном и мафијашком” и каже да је најважније послати је у историју, па онда видјети шта и како даље.
Побједа деснице била би највећи заокрет шпанске спољне политике у десетак година, процјењује Кристина Кауш из Њемачког Маршаловог фонда (German Marshall Fund).
Фејхоо би се вјероватно вратио добрим односима с Доналдом Трампом, поправио односе с Израелом и опрезнији приступ Кини ускладио с Бриселом. У НАТО-у, гдје је Санчез изборио изузеће од циља од пет одсто БДП-а за одбрану, ПП обећава „поуздану Шпанију”, али ће конкретан износ саопштити тек након ревизије финансија.
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Највише трвења донио би Вокс. Његов захтјев за „националним приоритетом” у социјалним давањима коси се с правом ЕУ, а његови посланици у Европском парламенту често су били уздржани приликом гласања о Украјини. ПП је најавио и укидање амнестије за каталонске сепаратисте.
Аналитичар Хакобо Рамос Фолч из Атлантског савјета упозорава да је Санчезова поларизација ојачала националистичку десницу умјесто да је обузда.
За европску љевицу улог је егзистенцијалан, јер је Санчез једини социјалдемократски премијер неке велике чланице ЕУ.
„Санчез је неприкосновени вођа европске љевице”, каже социјалистички посланик у Европском парламенту Хави Лопез.
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта смирује страсти.
„Мислим да шпански избори заправо нису проблем”, рекао је порталу Рапортер (Rapporteur), истичући широк шпански консензус о новом европском буџету.
Мадрид, међутим, отвара изборни циклус који се 2027. године наставља у Француској, Италији, Пољској, Финској и Грчкој. Недјељна ноћ биће први тест питања да ли је европска љевица у застоју или у потпуној кризи.
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