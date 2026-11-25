Аутор:АТВ редакција
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За финализацију било каквих договора о рjешавању украјинског питања неопходно је учешће представника Кијева који ће преузети одговорност за доношење одлука, изјавио је за "Вести" портпарол предсjедника Русије Дмитриј Песков, преноси ТАСС.
Нагласио је да је Русија и даље отворена за контакте на свим нивоима и да би жељела да разговара с Европљанима како би разумјела њихов став.
"И даље смо отворени на свим нивоима. Предсједник Путин је говорио о својој отворености, а и на радном нивоу смо више пута потврдили да смо отворени за контакте. Штавише, желели бисмо да разговарамо с Европљанима како бисмо разумели њихов став", поручио је портпарол Кремља за Први канал.
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Додао је да противречне изјаве Европљана засад показују да они тешко да могу да допринесу мировном процесу у Украјини.
"Али чујемо и противречне изјаве. Ето, дан раније је речено да су одлучили да не ступају у билатералне контакте с нама. Затим су, изгледа, ипак спремни, али на некој неутралној територији. Укратко, засад су изјаве противречне и о томе још нема никаквих конкретних одлука", поручио је, преноси РТ Балкан.
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